경기도 청년 갭이어 프로그램이 2500여명이 몰렸다.

경기도와 경기도미래세대재단은 지난 3월18일부터 4월3일까지 '경기청년 갭이어 프로그램' 참여자를 모집한 결과 600명 모집에 2469명이 지원해 4.1대 1의 경쟁률을 기록했다고 10일 밝혔다.

경기청년 갭이어 프로그램은 청년이 스스로 기획한 프로젝트를 실행하며 진로를 탐색할 수 있도록 지원하는 사업이다. 2023년 1.75대 1, 2024년 3대 1, 2025년 3.28대 1에 이어 올해는 4.1대 1을 기록하며 참여 수요가 꾸준히 증가하고 있다.

지원자의 평균 연령은 28세이며, 25~29세가 33%로 가장 많았다. 성별은 여성 54%, 남성 46%로 나타났다.

지원 동기는 진로 고민, 구직 및 창업 준비가 34%로 가장 높았다. 프로그램을 통해 얻고 싶은 것으로는 진로 탐색 및 구체화 40%, 도전에 대한 자신감 향상 30% 등이 꼽혔다.

경기도는 서류심사에서 모집 인원의 2배수를 선발하고, 오는 4월28~29일 면접심사를 거쳐 1.2배수를 뽑는다. 이후 '탐색과 발견' 과정을 통해 프로젝트를 구체화한 뒤 6월 초 최종심사를 거쳐 600명을 확정한다.

최종 선정자에게는 1인 최대 500만원의 프로젝트 지원금과 함께 자아탐색 프로그램, 적성검사, 전문가 멘토링, 취·창업 특강 등이 제공된다. 11월에는 성과공유회와 사례집 발간을 통해 참여 결과를 공유하고, 우수 참여자에게 추가 지원금을 지급한다.

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김선화 경기도 청년기회과장은 "청년들의 높은 참여 열기를 통해 진로 탐색 기회에 대한 수요를 확인할 수 있었다"며 "청년들이 실패를 두려워하지 않고 다양한 도전에 나설 수 있도록 경기도가 적극적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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