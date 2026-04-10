스테파노 가바나가 돌체앤가바나 회장직에서 지난해 12월 사임했으며 현재 자신이 보유한 지분에 대한 처리 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

블룸버그통신은 9일(현지시간) 소식통을 인용해 스테파노 가바나가 회사 지분 40%에 대한 다양한 방안을 검토하고 있다며 이같이 보도했다. 돌체앤가바나는 현재 채권단과 차입금 협상에 들어갈 예정이다.

돌체앤가바나는 그동안 업황 침체에 시달렸다. 여기에 이란 전쟁으로 인한 불확실성까지 겹치면서 압박이 커졌다. 이 같은 악재는 실적에 부담을 주고 있으며 부채 관련 조건을 맞추는 일도 더 어렵게 만들고 있다고 블룸버그는 전했다.

소식통은 돌체앤가바나의 대주단이 총 4억5000만유로의 부채 전반에 대한 차환의 일환으로 최대 1억5000만유로의 신규 자금 투입을 요구하고 있다고 설명했다.

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회사는 자금을 마련하기 위해 부동산 자산 매각과 라이선스 갱신 등을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 또한 소식통은 경영진 개편의 일환으로 구찌 최고경영자(CEO) 출신인 스테파노 칸티노를 고위 경영직에 선임할 예정이라고 전했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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