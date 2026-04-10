미국무역대표부(USTR)가 기술 규제를 통해 중국 자동차업체의 미국 시장 진입을 막을 방침임을 시사했다.

블룸버그통신은 9일(현지시간) 제이미슨 그리어 USTR 대표가 자동차업체 스텔란티스 공장을 둘러보는 자리에서 '우려 대상 외국 단체(foreign entities of concern)'가 만든 커넥티드 차량 기술과 소프트웨어를 금지하는 규정이 많은 중국 기업에 큰 장벽이 된다고 말했다고 보도했다. 그러면서 해당 규정이 향후 12~18개월에 걸쳐 시행될 것이라고 설명했다.

그는 미시간주의 스텔란티스 공장을 방문한 자리에서 "우리는 그 부분에서 어떤 변화도 예상하지 않고 있다"며 "그런 규정들을 고려하면 특정 국가들이 이곳에 새로운 생산거점을 세우는 일은 아마 쉽지 않을 것"이라고 말했다.

블룸버그는 외국 기술에 대한 제한 조치로 중국 자동차업체들이 당분간 미국 시장에 진출하기 어려울 것으로 내다봤다.

중국 자동차업체의 미국 시장 진출 가능성은 올해 미국 자동차업계의 주요 관심사 중 하나였다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 1월 미국 노동자를 고용하는 방식의 진출에는 열려 있을 수 있다는 뜻을 내비친 이후 이런 가능성에 대한 관심이 더 커졌다.

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BYD와 지리자동차 같은 중국 완성차업체들은 첨단 전기차 배터리와 인포테인먼트 시스템을 갖춘 저가 모델을 무기로 유럽, 멕시코, 남미에서 빠르게 시장점유율을 확대하고 있다. 이들은 정부 보조금도 받고 있으며 박한 마진, 경우에 따라서는 손실까지 감수하면서 기술을 낮은 가격에 공급할 수 있다. 이런 점이 서방 경쟁업체들이 맞서기 어려운 경쟁 우위로 작용하고 있다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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