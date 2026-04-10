사우디 "에너지 시설 피해로 원유 생산량과 송유량 감소"
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사우디아라비아의 에너지 시설들이 공격을 받으면서 원유 생산과 수송 능력이 위축됐다.
로이터연합뉴스.
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사우디 국영 SPA 통신은 9일(현지시간) 에너지부 관계자를 인용해 이란의 공격으로 원유 생산능력은 하루 약 60만 배럴, 동서 횡단 송유관의 수송량은 하루 약 70만 배럴 줄었다고 보도했다.
마니파 유전이 공격을 받아 생산능력이 하루 약 30만 배럴 감소했다. 앞서 쿠라이스 시설에 대한 공격으로도 하루 30만 배럴이 추가로 줄어 전체 생산능력 감소 규모는 하루 약 60만 배럴에 이르렀다. 또한 동서 송유관은 펌프장 한 곳이 피해를 입으면서 수송량이 줄었다.
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이와 함께 SPA는 주아이마의 시설에서도 화재가 발생해 액화석유가스(LPG)와 천연가스 액체 수출에도 차질을 빚고 있다고 전했다.
유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
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