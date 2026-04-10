차량 2부제·조명 소등 등 비상 대응 체계 가동

경남 함양군은 최근 중동 정세 불안에 따른 정부의 자원 안보 위기 '경계' 단계 발령에 대응해 공공부문 에너지 사용 절감을 위한 에너지 절약 추진대책을 수립하고 시행한다고 10일 밝혔다.

이번 대책은 원유 및 천연가스 수급 차질 우려에 따른 국가적 위기 상황에 선제적으로 대응하고, 공공기관이 에너지 절약을 선도하기 위해 마련됐다.

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함양군은 체계적인 대응을 위해 비상 에너지 절약 대책본부를 구성하고, 각 반은 에너지 절약 추진계획 수립, 이행 점검, 군민 홍보 등 역할을 수행할 계획으로, 이번 대책은 위기 해제 시까지 운영한다.

공공부문 에너지 절감 조치로는 미사용 조명 일괄 소등과 자연채광 활용, 광고·장식 조명 심야 소등, 냉난방 온도 기준 준수, 전기기기 전원 차단 생활화, 승강기 사용 최소화 및 계단 이용 권장 등이 포함된다. 또한 부서별 에너지 지킴이를 지정해 실천 중심의 관리 체계를 강화할 예정이다.

아울러 공공기관 승용차 2부제(홀짝제)를 전면 시행해 차량 운행을 줄이고 에너지 절감 효과를 높일 계획이다.

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함양군 관계자는 "공공기관이 솔선수범해 에너지 절약에 나설 계획"이라며 "군민들의 자발적인 참여도 함께 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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