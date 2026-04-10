이란 국적 아닌 선박 1척 통과

하루 선박 통행 15척으로 제한

모즈타바 성명서 통해 해협 통제권 언급

WTI 장중 100달러 돌파하기도

호르무즈 해협을 통과하는 유조선. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국과 이란이 2주간 휴전을 합의했음에도 불구하고 호르무즈 해협은 열리지 않고 있다. 휴전 발효 이틀째인 9일(현지시간) 이란 국적이 아닌 유조선이 해협을 통과했으나 고작 1척에 불과했다. 이란 최고지도자 세예드 모즈타바 하메네이도 성명을 통해 호르무즈 해협에 대한 통제권을 강조해 당분간 해협의 통행은 극히 제한될 것으로 예상된다.

이날 선박 추적 사이트인 마린 트래픽에 따르면 이날 가봉 국적 유조선 MSG 선박이 약 7000t의 아랍에미리트(UAE)산 석유를 싣고 해협을 통과했다. 해당 선박은 인도 아에기스 피파바브로 향하는 것으로 알려졌다.

바로 직전 호르무즈 해협을 통과하는 선박은 화물선과 컨테이너선 8척으로 나타났다. 봉쇄 전 호르무즈 해협을 통과하는 선박은 평소 하루 약 135척이었음을 고려하면 휴전 합의에도 선박 통행이 사실상 차단된 셈이다.

아부다비 국영석유회사(ADNOC)의 술탄 알 자베르 최고경영자(CEO)는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "분명히 말하지만, 호르무즈 해협은 열려 있지 않다"며 "통행이 제한되고, 조건이 붙고, 통제되고 있다"고 지적했다.

실제 이란은 미국과 2주간 휴전에 합의한 후에도 하루 선박 통과수를 최대 15척으로 통제하기로 했다. 이란 고위 관계자는 러시아 타스 통신에 "모든 선박의 이동은 이란 당국의 승인과 특정 프로토콜 이행을 전제로 한 조건부 허용"이라고 설명했다.

특정 프로토콜은 전날 이슬람혁명수비대(IRGC)가 공개한 내용을 의미하는 것으로 보인다. IRGC는 해협에 매설한 기뢰 위협을 피하기 위해 대체 항로를 이용하라고 밝혔다. 대체 항로는 이란의 군사기지가 있는 이란 라라크섬에 근접해 있어서 선박 이동을 감시하겠다는 것으로 해석된다.

특히 해협을 통과하는 선박은 사전에 이란과 통행료를 협의해야 한다고 타스 통신은 전했다. 통행료는 가상자산이나 중국 위안화로 지급해야 한다. 이란은 자국 또는 우호국 선박에 대해 통행을 허용하거나 통행료를 낮게 책정할 계획이다. 반면 미국과 이스라엘과 관계된 국가의 선박에는 더 높은 통행료를 부과하는 등 차등 요금을 구축하는 것으로 알려졌다.

이런 가운데 이란 최고지도자 모즈타바도 성명서에서 호르무즈 해협에 대한 통제권을 언급했다고 CNN은 전했다. 모즈타바는 이날 성명서에서 호르무즈 해협 관리를 "새로운 단계로 전환하겠다"고 밝혔다.

모즈타바는 "이란은 전쟁을 원하지 않지만, 자국의 권리를 결코 포기하지 않을 것이며, 저항 전선 전체를 하나의 통합된 실체로 간주한다"고 밝혔다. 이라며 "이 전쟁으로 입은 모든 피해와 순교자들의 피 값에 대한 보상을 반드시 요구할 것"이라고 밝혔다. 미국과 회담을 앞두고 협상력을 극대화하려는 것으로 보인다.

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원유 시장은 즉각 반응했다. 뉴욕상품거래소에서 5월 인도분 미국 서부텍사스산 원유(WTI)는 장중 6% 넘게 뛰며 배럴당 100달러를 돌파했다. 다만 이스라엘이 레바논 정부와 회담을 개시한다고 밝히자 긴장 완화 기대감에 WTI는 상승 폭을 축소하며 전장 대비 3.66% 오른 97.87달러에 마감했다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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