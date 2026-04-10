핵심 거점시설 집중 점검… 세대 통합·청년 유입 본격화

함께머묾·청년머묾 연계… 정주여건 개선 기대

경남 진주시는 지난 9일 강남지구 도시재생사업의 핵심 거점시설인 '함께 먹으움 센터'와 '청년 머묾 센터' 현장을 잇달아 방문해 운영 및 건립 상황을 점검했다고 밝혔다.

이번 점검은 운영 중인 시설의 내실을 다지고, 건립 중인 시설의 안전을 확보해 주민과 청년이 공존하는 도시재생 모델을 완성하기 위해 추진됐다.

조규일 시장이 강남지구 도시재생사업의 핵심 거점시설인 '함께 먹으움 센터'와 '청년 머묾 센터' 현장을 잇달아 방문해 운영 및 건립 상황을 점검 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

먼저 시는 주민 주도로 운영되고 있는 '함께 먹으움 센터'를 점검했다.

이 센터는 기획부터 운영까지 주민 참여로 이뤄진 강남지구 도시재생의 대표 공간이다.

1층 주민협의체 사무실은 독서 모임 등 공동체 활동의 거점으로 활용되고 있으며, 최근에는 어르신 대상 심리상담 프로그램까지 주민들이 직접 기획·운영하며 마을 복지 기능을 강화하고 있다.

또한 2~3층 숙박시설은 주민이 직접 운영하는 구조로, 관광객에게 체류 공간을 제공하고 수익을 마을 기금으로 환원하는 선순환 체계를 구축해 지속 가능한 도시재생 사례로 평가받고 있다.

이어 시는 옛 강남동사무소 부지에 건립 중인 '청년 머묾 센터' 공사 현장을 찾아 공정 진행 상황과 안전관리 실태를 확인했다.

오는 6월 준공 예정인 이 센터는 청년 활동 공간과 맞춤형 지원 서비스를 제공하는 '진주시 청년센터'로 운영될 계획이다. 아울러 경남개발공사가 공급하는 청년임대주택 12호도 함께 조성돼 청년 주거 안정에 기여할 전망이다.

진주시는 두 거점시설이 상호 연계되며 세대 간 공존 기반을 강화하고, 정주 환경 개선과 지역경제 활성화로 이어질 것으로 기대하고 있다.

AD

시 관계자는 "청년 머묾 센터를 6월까지 차질 없이 완공하고 공사 기간 안전관리에 완벽히 하겠다"며 "주민과의 지속적인 소통을 통해 강남지구 도시재생이 실질적인 성과로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>