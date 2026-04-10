헤즈볼라 배제하고 레바논 정부와 직접 대화



각료회의 주재하는 네타냐후 이스라엘 총리. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이스라엘이 레바논을 폭격한 지 하루 만에 레바논 정부와 협상에 나선다. 이스라엘의 레바논 공격이 미국과 이란의 평화 구축 노력을 저해한다는 비판이 나오는 가운데, 친이란 무장정파 헤즈볼라의 무장 해제를 위해 레바논 정부와 직접 대화에 나서는 것으로 풀이된다.

9일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 레바논 정부와 대화를 시작하겠다고 밝혔다. 이스라엘과 레바논의 회담은 다음 주 미국 워싱턴D.C에서 시작될 것으로 예상된다.

네타냐후 총리는 성명을 통해 "레바논 측에서 이스라엘과의 직접 협상을 개시해달라는 거듭된 요청이 있었다"며 "이에 따라 어제 내각에 가능한 한 빨리 레바논과의 직접 협상을 시작하라고 지시했다"고 말했다. 이어 "레바논 정부와 회담은 헤즈볼라의 무장 해제와 이스라엘-레바논 사이의 평화적 관계 수립에 초점을 맞출 것"이라고 강조했다.

전일 이스라엘은 미국과 함께 이란과 2주간 휴전에 합의했음에도 헤즈볼라 거점인 레바논은 합의 대상이 아니라며 공격을 단행했다. 이란이 미국과 이스라엘의 휴전 협정 위반이라고 반발하며 호르무즈 해협의 통제권을 놓지 않자, 이스라엘이 한발 물러선 모습이다.

이스라엘과 레바논은 공식적인 외교 관계가 없었다. 이스라엘이 회담에 착수한 것은 레바논 정부를 인정하는 대신 헤즈볼라를 배제하겠다는 것으로 읽힌다.

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이에 대해 조셉 아운 레바논 대통령은 대해 외교적 해결책을 모색 중이며, 미국과 이란의 휴전과는 "별개의 경로이나, 같은 모델"이라고 설명했다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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