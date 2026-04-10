근원 PCE 전년 동월 대비 3.0%
인플레 둔화세

연방준비제도(Fed)가 통화정책 경로에서 중요한 지표로 삼고 있는 미국의 2월 개인소비지출(PCE)이 전망치에 부합하는 것으로 나타났다.


미국 상무부는 지난 2월 PCE 가격지수가 전월 대비 0.4%, 전년 동월 대비 2.8% 상승했다고 9일(현지시간) 밝혔다. 모두 다우존스가 집계한 전문가 전망치에 부합하는 수치다.

에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수는 전년 동월 대비 3.0%, 전월 대비 0.4% 올랐다. 이 역시 전문가 전망치에 모두 부합했다.


근원 PCE 상승률은 작년 4월 2.6%까지 낮아졌으나, 상승세로 돌아선 후 뚜렷한 둔화 흐름을 이어가지 못하고 있다.

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PCE 가격지수는 미국 거주자들이 상품과 서비스를 구매할 때 지불하는 가격을 측정하는 물가 지표다. Fed가 '2% 물가상승률'이라는 통화정책 목표 달성 여부를 판단할 때 PCE를 준거로 삼는다.


뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr
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