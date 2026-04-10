나토 사무총장, 트럼프와 회동



도널트 트럼프 미국 대통령. 백악관 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 북대서양조약기구(NATO·나토)를 향해 재차 호르무즈 해협 재개방 등과 관련해 미국에 협조하라고 압박했다.

이날 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 "아주 실망스러운 우리 측(사람들)을 포함해 이 사람 중 그 누구도 압박을 가하지 않는 한 그 무엇도 이해하지 못했다"며 "나토도 마찬가지다"라고 밝혔다.

이 게시물은 트럼프 대통령이 백악관에서 마르크 뤼터 나토 사무총장과 회동 후 공개됐다. 이 자리에서 트럼프 대통령은 호르무즈 해협의 안전 확보를 위한 구체적인 지원을 요구했다고 월스트리트저널(WSJ)은 보도했다.

뤼터 사무총장은 "미국이 요구하는 모든 것을 하고 있다"며 트럼프 대통령이 나토에 "분명히 실망감을 드러냈다"고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 이란 전쟁에서 안보 동맹인 나토가 미국을 돕지 않았다고 공개적으로 불만을 드러냈다. 이날 회동에서도 뤼터 사무총장에게 나토를 향한 불만과 압박을 쏟아낸 것으로 보인다.

도널드 트럼프 대통령의 사회관계망서비스(SNS) 원본보기 아이콘

트럼프 대통령과 회담 후 뤼터 사무총장은 호르무즈 해협 통행 안전 확보와 관련해 나토가 역할을 할 수 있을 것이라면서도 단계적으로 이뤄져야 한다는 뜻을 밝혔다. 트럼프 대통령 달래기에 나서면서도 유럽의 부담을 최소화하겠다는 것으로 해석된다.

미국을 방문 중인 뤼터 사무총장은 이날 워싱턴DC에서 로널드레이건재단 주최 행사에 참석해 "나토가 도울 수 있다면 돕지 않을 이유가 없다"고 말했다. 그러면서 "하지만 단계적이어야 한다"면서 나토 회원국의 동의가 필요한 문제임을 상기시켰다.

뤼터 사무총장은 최근 30여개국 군 수장이 호르무즈 해협의 안전한 통행 방안을 논의한 사실을 거론하면서 "이것이 1단계 스텝"이라고 하기도 했다.

뤼터 사무총장은 "대다수의 유럽 국가들은 미국이 요구한 것과 이전에 이러한 상황에서 합의된 사항들을 이행했다"며 "그들은 트럼프 대통령의 요청을 듣고 이에 응답하고 있다"고 말했다.

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그는 "일부 동맹국이 조금 느리기는 했지만, 공정하게 말하면 그들이 조금 놀라기도 했던 것"이라며 기습공격의 효과를 노리고 트럼프 대통령이 동맹에 대이란 군사작전을 알리지 않았을 것이라고 말했다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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