더불어민주당 경남 김해시장 후보로 선출된 정영두 예비후보가 '원팀을 통한 선거 승리' 의지를 드러냈다.

정 예비후보는 9일 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "원팀으로 반드시 승리해 새로운 김해 미래를 열겠다"라고 밝혔다.

그는 "민주당 김해시장 후보 경선은 송유인 후보와 함께 김해 변화와 미래를 설계하는 과정이었다"라며 "송 후보가 보여준 진정성과 훌륭한 정책은 소중하게 검토해 추진하겠다"고 했다.

이어 "김해 발전과 김해시장 선거 승리를 위해 송 후보와 손을 맞잡을 것"이라며 "민주당은 원팀이다"고 강조했다.

정영두 더불어민주당 경남 김해시장 예비후보가 같은 당 예비후보들과 함께 기자회견을 하고 있다. 정영두 예비후보 선거사무소 제공 AD 원본보기 아이콘

정 예비후보는 최근 출마를 선언한 홍태용 현 시장의 재선 도전에 대해 비판했다.

그는 "홍태용 현 시장은 힘 있는 집권 여당 시장을 강조하며 당선됐다"며 "그간 핵심 공약을 몇 개나 달성했는지, 막강한 여당 시장 시절에도 미완으로 남은 일들이 야당이 된 후에 가능하다고 생각하는지 의구심이 든다"라고 했다.

그러면서 "김해에는 중앙정부를 설득하고 중앙정부와 교섭할 수 있는 힘 있는 시장, 경제를 아는 경제전문가 시장이 필요하다"면서 "경전철 적자 문제 해결, 지역 상권과 민생 경제 회복, 동북아 물류 플랫폼 구축, 비음산 터널 개통 등 공약을 현실로 만들어내겠다"라고 약속했다.

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아울러 "김경수 경남지사 후보와 민홍철, 김정호 국회의원 등 민주당 시도의원 후보들과 김해의 백년대계를 세우겠다"며 "압도적 승리로 시민과 당원에게 보답하겠다"라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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