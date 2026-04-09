'공천 심사 중 국힘 탈당 후 민주당 이적' 김창환 의령군수 예비후보 제명

국민의힘 경남도당 윤리위원회가 의령군수 공천 심사 중 탈당해 더불어민주당으로 넘어간 김창환 전 의령군수 예비후보를 제명하고 5년간 입당을 허용하지 않기로 했다.

도당 윤리위는 9일 김 예비후보에 대한 제명과 향후 5년간 입당 불허를 결정했다고 밝혔다.

윤리위는 김 예비후보에 대해 "당의 공천 심사 절차에 참여해 놓고 결정을 기다리지 않고 탈당 후 더불어민주당으로 옮겨갔다"면서 "당의 공식적인 후보 선출 과정을 부정하고 경쟁 정당으로 이적한 것으로, 개인의 정치적 이해관계를 앞세운 중대한 해당행위(害黨行爲)"라고 비난했다.

이어 "공천 상황에 따라 소속을 바꾸며 출마를 강행하는 행태는 철새정치로 비난받아 마땅하다"며 "당원과 지지자들의 신뢰를 근본적으로 훼손하는 무책임한 기회주의 정치 행태"라고 지적했다.

최학범 도당 윤리위원장은 "공천 불복 탈당과 타 정당 이적, 무소속 출마는 어떤 경우에도 정당화될 수 없다"면서 "정해진 기준에 따라 예외 없이 조치하는 것이 공정성과 조직 기강을 지키는 길"이라고 말했다.

도당은 제9회 전국동시지방선거일인 6월 3일까지 당의 결정에 불복하거나 탈당, 이적 등 유사 사례에 대해 제명 등 엄정 조치할 계획이다.

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앞서 도당 윤리위는 창원시장 공천 결정에 불복해 탈당 후 개혁신당으로 넘어가 출마를 선언한 강명상 전 창원시장 예비후보와 개혁신당 경남도당 창당준비위원장을 맡은 정성동 전 도당 부위원장을 제명하고 5년간 입당을 허가하지 않기로 했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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