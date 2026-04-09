"통로 좁아 진입조차 어려워"

HD현대중공업 울산조선소에서 발생한 해군 잠수함 화재로 실종됐던 작업자가 발견됐지만 구조에 어려움을 겪고 있다.

9일 울산시 동구 HD현대중공업에서 정비 중인 해군 잠수함에서 불이 났다. 이날 HD현대중공업 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

9일 소방 당국에 따르면 이날 오후 4시38분께 잠수함 내부 지하 공간에서 60대 협력업체 여성 근로자 A씨를 발견했다. 화재 발생 약 2시간 40분 만이다. 다만 현재까지 생존 반응은 없는 것으로 전해졌다.

A씨는 화재 당시 잠수함 청소 작업에 투입됐던 것으로 알려졌다. 발견 지점은 생활공간 아래 지하 공간으로, 출입구에서 약 1m 떨어진 곳이다.

구조 작업은 난항을 겪고 있다. 해당 공간은 성인 1명이 겨우 통과할 정도로 좁고 전선·배관·산소탱크 등이 밀집돼 있어 장비와 인력 투입이 제한된 상태다. 구조 과정에서 연기가 발생해 작업이 일시 중단되기도 했다.

현장에서는 배터리룸에서 불꽃이 튀었다는 증언이 나와 화재 원인으로 추정되고 있다.

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이날 화재로 잠수함 내 작업자 47명 중 46명은 무사히 대피했다. 불이 난 잠수함은 창정비 중이던 해군 214급 잠수함 '홍범도함'이다

이지예 기자 easy@asiae.co.kr



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