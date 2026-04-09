美 PCE 물가 전년比 3% 상승…예상 부합
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미국 개인소비지출(PCE) 물가지수가 상승세를 이어갔다.
미국 뉴욕의 한 매장에서 한 고객이 식료품을 구매하고 있다. 연합뉴스
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미국 상무부는 9일(현지시간) 2월 PCE 가격지수가 전년 동월 대비 2.8% 상승했다고 밝혔다. 전월 대비로는 0.4% 올라 시장 전망과 일치했다.
변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수는 전년 동월 대비 3.0%, 전월 대비 0.4% 상승해 역시 전문가 예상에 부합했다.
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PCE 가격지수는 미국 소비자들이 실제로 지출한 상품과 서비스 가격을 반영하는 물가 지표다. 미 연방준비제도(Fed)가 통화정책 판단 시 기준으로 삼는다.
이지예 기자 easy@asiae.co.kr
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