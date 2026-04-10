3월 FOMC 의사록, 금리경로 '양방향' 논의 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①[마켓] 3월 FOMC 의사록, 금리경로 양방향 논의

②[원자재] 구윤철 "3차 석유최고가 10일부터 적용"

③[방산] '이에는 이' 우리 해군 함정에도 확산탄 장착

MARKET INDEX : Year to date

Top3 NEWS

■ "중동 분쟁에 인상도"…3월 FOMC 의사록, 금리경로 '양방향' 논의 ○중동 분쟁으로 에너지 가격 급등

○인플레 우려에 일부는 인상 언급

○장기 기대 인플레 미치는 영향 커

■ 구윤철 "3차 석유최고가 10일부터 적용" ○9일 민생물가 특별관리 관계장관 TF 개최

○3차 석유 최고가 10일 오후 7시에 발표

○미-이란 2주간 휴전 들어갔지만 유가 상승세

■ [단독] '이에는 이' 우리 해군 함정에도 확산탄 장착했다 ○북한, 확산탄 개발에 속도

○국산 '해룡' 확산 탄두 장착

○국군 확산탄 9000여발 보유

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