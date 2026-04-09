미세먼지 '좋음'

금요일인 10일은 전국에 비가 내리다 오전 중 대부분 그치겠다.

기상청에 따르면 경기 동부와 강원 내륙·산지, 충북 등 일부 지역은 오후까지 비가 이어지는 곳이 있겠다. 남해안과 제주를 중심으로는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 예상돼 주의가 필요하다.

예상 강수량은 ▲광주·전남, 부산·울산·경남, 제주 20~80㎜(제주 산지 100㎜ 이상) ▲전북 20~60㎜ ▲서울·인천·경기 서부 5~30㎜ ▲경기 동부·강원 내륙·산지·북부 동해안, 대전·세종·충남·충북, 대구·경북 10~40㎜다.

아침 최저기온은 9~17도, 낮 최고기온은 12~25도로 예보됐다.

낮 최고기온은 ▲서울 15도 ▲인천 13도 ▲수원 14도 ▲춘천 15도 ▲강릉 16도 ▲청주 16도 ▲대전 15도 ▲세종 15도 ▲전주 14도 ▲광주 16도 ▲대구 21도 ▲부산 23도 ▲울산 25도 ▲창원 24도 ▲제주 19도다.

최저기온은 ▲서울 11도 ▲인천 9도 ▲수원 10도 ▲춘천 10도 ▲강릉 11도 ▲청주 11도 ▲대전 11도 ▲세종 12도 ▲전주 12도 ▲광주 12도 ▲대구 16도 ▲부산 16도 ▲울산 16도 ▲창원 16도 ▲제주 16도다.

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미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.

이지예 기자 easy@asiae.co.kr



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