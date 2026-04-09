횡성→대구 긴급 이송

통합 헬기 출동 체계로 신속 대응

강원도 횡성의 한 가정집에서 수은 건전지를 삼킨 25개월 아이가 소방 헬기를 이용해 대구까지 긴급 이송됐다. 전국 통합 헬기 출동 체계가 신속히 가동되며 골든타임을 지켜냈다.

강원 횡성에서 수은 건전지를 삼킨 25개월 유아가 전국 통합 소방헬기 출동 체계를 통해 대구까지 긴급 이송됐다. 소방청 AD 원본보기 아이콘

9일 소방청에 따르면, 지난 7일 오후 5시32분께 강원 횡성군의 한 가정집에서 25개월 남아가 건전지를 삼킨 것으로 의심된다는 신고가 접수됐다. 현장에 출동한 119구급대는 곧바로 인근 의료기관들을 상대로 수용 가능 여부를 확인했지만, 소아 내시경 치료가 가능한 병원을 찾는 데 난항을 겪었다.

이에 구급상황관리센터가 대응에 나서 우선 엑스레이 촬영이 가능한 원주의료원으로 환자를 이송하고, 동시에 추가로 치료가 가능한 상급 병원 확보에 나섰다. 검사 결과 아이의 위장에는 수은 건전지 2개가 걸려 있는 것으로 확인됐다. 심각한 내부 손상 가능성이 제기되면서 보다 신속한 치료를 위한 긴급 재이송이 결정됐고, 대구 칠곡경북대병원에서 치료가 가능하다는 답변을 확보했다.

문제는 장거리 이송을 위한 소방 헬기 투입이었다. 당시 횡성 지역에 배치된 강원 소방 헬기는 정비로 즉시 출동이 불가능한 상황이었다. 이에 전국 소방 헬기 통합 출동 체계에 따라 중앙119구조본부 소속 충청강원119항공대 헬기가 투입됐다.

대체 투입된 '충강 2호' 헬기는 원주 인라인스케이트장으로 이동해 환자와 보호자를 태운 뒤 대구 50사단 헬기장까지 신속히 이동했고, 현장에서 대기 중이던 구급차에 환자를 인계했다. 야간 시간대에 이뤄졌음에도, 소방항공대의 비상 대응 체계를 통해 이송은 안전하게 마무리됐다고 소방청은 설명했다.

김승룡 소방청장은 "관할 헬기가 정비 중인 상황에서도 중앙119구조본부 헬기를 즉각 투입해 골든타임을 확보할 수 있었다"며 "전국 단위 소방력 통합 운용의 성과"라고 평가했다. 이어 "앞으로도 하늘길을 통한 장거리 응급환자 이송 체계를 더욱 고도화하겠다"고 밝혔다.

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한편 소방청은 지난 3월부터 '전국 소방 헬기 통합출동체계'를 전면 시행하고 있다. 이 제도는 시·도별로 분산 운영되던 소방 헬기 체계의 비효율을 개선하고, 전국 어디서나 균등하고 신속한 항공 소방 서비스를 제공하기 위해 추진됐다. 기존에는 사고 발생 시 해당 시·도의 관할 헬기가 출동했지만, 이제는 관할 지역과 관계없이 사고 현장에서 가장 가깝고 임무에 적합한 헬기가 투입된다. 지난 2023년 4월 시범 운영을 시작한 이후 전국에서 282건의 통합출동이 이뤄졌으며, 올해에도 이미 30건 이상의 출동이 수행됐다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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