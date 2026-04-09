金총리 "응급실 뺑뺑이, 인프라 한계 탓…제도 개선 시급"
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김민석 국무총리가 '응급실 뺑뺑이' 문제와 관련해 제도와 인프라 한계를 원인으로 지목하며 개선 필요성을 강조했다.
김민석 국무총리가 9일 전북 전주 119구급상황센터를 방문해 응급환자 이송 상황을 점검하고 있다. 연합뉴스
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김 총리는 9일 전북 전주 전북대병원을 방문해 응급환자 이송·진료 체계를 점검하는 자리에서 "의료진의 헌신에도 불구하고 제도적·인프라적 한계로 문제가 발생하고 있다"고 말했다.
그는 "지역 및 필수 공공의료 인프라 부족으로 어려움을 겪고 있는 상황"이라며 "전반적인 개선이 이뤄지지 않으면 문제 해결이 쉽지 않다"고 말했다.
김 총리는 이어 원광대병원을 찾아 응급실 전용 전화 통합, 응급의료 전용 헬기 운영 지원 확대, 응급실 평가지표 개선 필요성 등 현장 건의 사항을 청취했다. 이후 닥터헬기장을 방문해 관계자들을 격려했다.
앞서 전북 119구급상황관리센터를 방문한 자리에서는 지역 응급환자 이송체계 시범사업 성과를 보고받고 "현재 시스템만 잘 작동해도 응급실 미수용 문제를 상당 부분 해소할 수 있다"고 강조했다.
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김 총리는 오는 10일 광주·전남 지역을 찾아 응급의료 체계를 점검하고, 관계 부처와 간담회를 열어 제도 개선 방안을 논의할 예정이다.
이지예 기자 easy@asiae.co.kr
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