서천군수 선거 국민의힘 김기웅, 한국독립당 조이환 등 3파전

더불어민주당 서천군수 후보에 유승광 예비후보가 선출됐다. 유 예비후보는 "반드시 무너진 지역경제를 회복시키겠다"고 밝혔다. AD 원본보기 아이콘

오는 6·3 지방선거 더불어민주당 서천군수 후보에 유승광 예비후보가 선출됐다.

유 후보는 9일 선거사무소에서 "당원과 군밀들이 많은 힘을 주셔서 견딜 수 있었다"며 "무너진 서천을 발전시키겠다"고 밝혔다.

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이어 "이재명 정부와 함께 지방 선거에서 꼭 승리를 할 수 있도록 함께 열심히 뛰겠다."고 말했다.

유 후보는 경선 상대인 전익현 예비후보에게 "정말 고생 많았다. 함께 싸워서 반드시 이번에는 민주당이 서천군수를 탈환할 수 있도록 함께해 달라."고 요청했다.

유 후보는 "반드시 서천군수를 탈환해서 지금까지 무너진 경제.정치 모든 부분들을 회복시키고, 성장시키는 서천을 한 발짝이라도 더 발전시키겠다"고 강조했다.

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한편 서천군수 선거는 더불어민주당 유승광, 국민의힘 김기웅, 한국독립당 조이환 등 3파전으로 치러진다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



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