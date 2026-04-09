금감원 "정정신고서 내라"

금융감독원이 한화솔루션의 2조4000억원 규모의 대규모 유상증자에 제동을 걸었다.

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금감원은 9일 한화솔루션의 유상증자 관련 증권신고서에 대해 정정신고서 제출을 요구했다고 공시했다.

금감원은 증권신고서 심사 결과 형식 요건이 미비하거나 중요 사항 기재가 누락·불분명해 투자자의 합리적 판단을 저해할 우려가 있다고 봤다. 이에 따라 해당 증권신고서는 수리되지 않은 상태로 효력이 정지됐다. 회사가 3개월 이내 정정신고서를 제출하지 않을 경우 해당 신고서는 철회된 것으로 간주된다.

한화솔루션은 금감원의 정정 요구를 받아들여 성실하게 답변하겠다는 입장이다.

앞서 한화솔루션은 채무 상환을 목적으로 한 대규모 유상증자를 결의했다고 밝혔다. 회사 측은 글로벌 태양광·화학 업황 둔화에 따른 재무구조 개선 필요성을 이유로 들었지만, 이사회 의결 과정과 증자 목적의 적절성을 두고 지적이 이어졌다.

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특히 지난 3일 주주간담회에서 최고재무책임자(CFO)가 금융감독원과 사전 소통이 있었다는 취지로 발언했다가, 이후 회사와 금감원 모두 이를 부인하면서 논란이 확대된 바 있다.

이지예 기자 easy@asiae.co.kr



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