판매 가격 12만원에 거래 '예약 중'

구단 "당근 게시글 보고 경찰 신고"

프로야구 구단 한화이글스의 공식 유튜브 채널 'Eagles(이글스) TV'의 10만 구독자 인증 실버버튼(Silver Play Button)이 당근마켓에 매물로 올라온 가운데 구단 측이 해당 실버버튼을 도난당했다고 경찰에 신고했다.

당근마켓에 올라온 이글스TV 실버버튼. 온라인커뮤니티 캡처. AD 원본보기 아이콘

9일 연합뉴스는 이날 한화 구단 측이 실버버튼의 행방이 묘연해 도난이 의심된다며 경찰에 신고한 것으로 확인됐다고 보도했다. 앞서 이날 중고거래 플랫폼인 당근마켓에는 유튜브 실버버튼 기념패를 판매한다는 게시물이 올라왔다. 판매자는 해당 매물에 대해 "이글스TV 채널 10만 구독자 달성 기념으로 받은 제품"이라며 "벽걸이용으로 사용할 수 있도록 뒷면에 고리가 있다. 사진에 보이는 그대로의 상태"라고 설명했다. 게시글과 함께 첨부한 사진에는 'Eagles TV. For passing 100,000 subscribers(이글스 TV. 10만 구독자 돌파)'라는 문구가 새겨진 유튜브 실버버튼의 모습이 담겼다.

판매자는 이 실버버튼의 판매 가격을 12만원으로 정했다가 15만원으로 올렸고, 이후 해당 매물은 '예약 중' 상태로 변경됐던 것으로 알려졌다. 현재 해당 게시글은 사라진 상태다. 이 실버버튼은 유튜브가 구독자 10만명을 돌파하는 채널에 수여하는 기념패로, 2024년까지 이글스파크에 전시됐으나 한화가 지난해 3월 신구장인 대전한화생명볼파크 개장을 앞두고 사무실 집기 등을 옮기는 과정에서 사라진 것으로 파악됐다. 실버버튼 분실 사실은 외부로 알려지지 않았다. 한화이글스가 유튜브로부터 받은 실버버튼은 총 3개이며, 당근마켓에 매물로 올라온 실버버튼은 1개다.

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한화이글스 관계자는 "당시에는 미처 도난사건으로는 인지하지 못했다. 정확히 누구의 소행인지와 사진 속 실버버튼의 사실 여부도 아직 확실하지 않다"며 "구장을 옮기는 과정에서 실버버튼이 사라졌던 것은 맞고, 오늘 당근 게시물을 확인 후 경찰에 신고하게 됐다"고 밝혔다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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