문화체육관광부는 한국문화관광연구원과 함께 9일 오전 '인공지능(AI) 기반 문화강국 방향 수립 세미나'를 개최했다고 밝혔다.

국가인공지능전략위원회는 지난 2월 '대한민국 AI 행동계획'을 발표했으며 12대 전략 분야 중 하나로 'AI 기반 문화강국'을 제시했다. 문체부는 이를 본격적으로 추진하기 위해 지난 3월1일 문화인공지능정책과를 신설했으며, 국가인공지능전략위원회 및 현장과 긴밀히 소통하며 정책 방향을 모색하고자 이번 세미나를 마련했다.

이번 세미나에서는 한국콘텐츠진흥원 이강훈 미래정책팀장, 국가인공지능전략위원회 류정혜 위원, NC AI 김민재 최고기술책임자(CTO)가 발제를 맡았다. 이강훈 팀장은 '콘텐츠산업의 AI 활용 동향'을 주제로 생성형 AI 기술이 콘텐츠 업계 전반에 확산되는 흐름과 이에 따른 영향, 기대 효과를 설명했다. 류정혜 위원은 'AI 액션플랜과 문화 인공지능 전환(AX): 함의, 기회, 방향'을 주제로 국가 차원의 K-컬처 산업 미래 전략 필요성을 강조하며, 산업적 접근과 글로벌 시장에서의 기회 선점을 제시했다. 김민재 최고기술책임자는 NC AI가 개발한 콘텐츠 특화 AI 서비스와 제작 과정에서의 활용 사례를 중심으로 '콘텐츠산업 AX 현황'을 발표했다.

주제 발표 이후에는 국가인공지능전략위원회 사회분과 위원을 비롯해 MBC C&I, 툰스퀘어, CJ ENM 등 콘텐츠 업계와 학계, 유관 기관 관계자들이 의견을 교환했다. 참석자들은 AI 기반 문화강국 실현을 위해 글로벌 시장을 겨냥한 접근이 필요하다는 데 공감했으며, AI 기반 콘텐츠 유통 체계 구축과 새로운 제작 영역 활성화를 위한 투자 확대의 중요성도 강조했다. 또한 AI 기술 발전 속에서 K-컬처의 고유한 경쟁력을 유지하면서 지속 가능한 생태계를 조성해야 한다는 과제에 대해서도 다양한 논의를 이어갔다.

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임성환 문체부 문화산업정책관은 "AI 기술이 급속도로 발전하고 있는 만큼 AI 기반 문화강국으로 나아가기 위한 정책 방향을 수립하기 위해 앞으로도 현장과 폭넓고 깊이 있는 소통을 지속 확대할 계획"이라고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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