제주공항에 3000명 발묶여

시설물 피해 신고도 이어져

제주에 강한 비바람이 몰아치면서 항공기 결항과 시설물 피해가 잇따랐다.

9일 제주도와 제주지방기상청 등에 따르면 이날 오후 7시 기준 누적 강수량은 제주 일부 지역에서 200㎜를 넘었고, 초속 30ｍ 안팎의 강풍도 관측됐다. 호우주의보는 해제됐지만 강풍특보는 유지 중이다.

같은 시각 제주공항에서는 국내선과 국제선을 합쳐 총 246편이 결항되고 83편이 지연됐다. 이날 제주공항은 결항편 승객이 3000명을 넘으면서 체류객 지원 '주의' 단계를 발효했다.

시설물 피해도 잇따랐다. 나무 쓰러짐과 지붕 파손, 침수 등 총 20여건의 피해 신고가 접수됐으며, 제주시 조천읍에서는 하천이 불어나 탐방객 3명이 고립됐다가 구조됐다.

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기상청은 10일 새벽까지 강한 비와 돌풍이 이어질 가능성이 있다며 안전사고에 유의할 것을 당부했다.

이지예 기자 easy@asiae.co.kr



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