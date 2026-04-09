조현 외교부 장관이 이란 외교장관과 통화하고 중동 정세 논의를 위해 특사를 이란에 파견하기로 했다.

9일 외교부에 따르면 조 장관은 세예드 압바스 아락치 이란 외교장관과 약 15분간 전화 통화해 중동 정세와 한·이란 양자 현안을 논의했다.

조 장관은 미국과 이란 간 휴전 합의를 환영하며 이를 계기로 호르무즈 해협 통항 재개 여건이 마련된 점을 긍정적으로 평가했다. 이어 협상이 성공적으로 타결돼 중동 지역의 평화와 안정이 조속히 회복되기를 기대한다고 밝혔다.

또 호르무즈 해협에서 우리 선박을 포함한 모든 선박의 자유로운 항행이 신속하고 안전하게 재개될 필요성을 강조하고, 이란 내 체류 중인 우리 국민의 안전 확보에도 지속적인 관심을 당부했다.

아락치 장관은 호르무즈 해협을 포함한 중동 상황에 대한 이란 측 입장을 설명하고, 한국의 외교장관 특사 파견 계획을 환영했다. 양측은 관련 현안에 대해 지속적으로 협의해 나가기로 했다.

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앞서 미국과 이란은 호르무즈 해협 개방을 전제로 일정 기간 휴전에 합의했으나, 해협 통제 방식 등을 두고 입장 차이를 보이고 있다.

이지예 기자 easy@asiae.co.kr



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