2022년 '헤어질 결심'·'브로커' 이후 4년만

'호프' 포스터. 플러스엠엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

나홍진 감독의 신작 '호프'가 제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문에 공식 초청됐다. 한국 영화가 칸 영화제 최고 영예인 황금종려상을 다투는 경쟁 부문에 이름을 올린 것은 2022년 박찬욱 감독의 '헤어질 결심' 이후 4년 만이다.

칸 영화제 집행위원회는 9일(현지시간) 기자회견을 열고 '호프'를 포함한 공식 초청작 명단을 발표했다. 티에리 프레모 집행위원장은 이 영화를 "계속 장르를 바꾸며 나아가는 작품"이라고 설명했다.

'호프'는 비무장지대에 위치한 항구마을에 정체를 알 수 없는 존재가 나타나며 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러다. 나 감독이 '곡성' 이후 10년 만에 내놓는 이번 신작은 한국 단일 영화 사상 최다 제작비인 500억원 이상이 투입된 대형 프로젝트다. 배우 황정민, 조인성, 정호연을 비롯해 할리우드 스타 마이클 패스벤더와 알리시아 비칸데르 등이 출연한다.

나 감독은 데뷔작 '추격자'부터 '황해', '곡성'에 이어 '호프'까지 연출한 모든 장편 영화가 칸의 초청을 받는 대기록을 세웠다. 경쟁 부문 진출은 이번이 처음이다.

영화 '군체'의 감독과 출연 배우들. (왼쪽부터)고수, 김신록, 신현빈, 연상호 감독, 전지현, 구교환, 지창욱. 연합뉴스 원본보기 아이콘

연상호 감독의 좀비 영화 '군체'는 비경쟁 부문인 미드나잇 스크리닝 부문에 초청됐다. '군체'는 원인을 알 수 없는 감염 사태로 봉쇄된 건물에 고립된 사람들이 진화하는 감염자들에 맞서는 이야기다. 작품은 배우 전지현의 11년 만 스크린 복귀작으로 주목받고 있다.

이로써 연 감독은 2012년 '돼지의 왕'과 2016년 '부산행'에 이어 세 번째로 칸의 부름을 받게 됐다.

지난해에는 한국 영화가 칸 영화제 공식 초청작을 한 편도 배출하지 못해 위기감이 돌았으나, 올해는 두 편의 화제작이 나란히 입성하게 됐다.

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올해 칸 영화제는 5월12일부터 23일까지 프랑스 남부도시 칸에서 열린다. 박찬욱 감독은 한국 최초 경쟁 부문 심사위원장을 맡는다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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