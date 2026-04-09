더불어민주당이 6·3 지방선거 부산시장 후보로 전재수 의원을 확정했다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 24일 국회에서 전재수 의원과 만나 부산 글로벌허브도시 조성에 관한 특별법안 관련 간담회에 참석하고 있다. 2026.3.24 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 9일 서울 여의도 민주당사에서 열린 부산시장 본경선 개표 결과 발표에서 이같이 밝혔다.

이번 경선은 전 의원과 이재성 전 부산시당위원장 간 2인 대결로 치러졌다.

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경남 의령 출신인 전 의원은 보수세가 강한 부산에서 유일한 민주당 현역 의원이다.

이지예 기자 easy@asiae.co.kr



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