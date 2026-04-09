울산·창원까지 범위 넓혀 맞춤형 현장 지원 본격화

부산상공회의소가 동남권 기업의 사업재편 지원 확대를 위한 협력 체계를 강화한다.

부산상공회의소는 9일 오후 4시 동남권사업재편 현장지원센터를 통해 컨설팅 수행기업들과 업무협약을 체결하고 본격적인 현장 지원에 나선다고 전했다.

이번 협약은 기존 부산 중심 지원 체계를 넘어 울산과 창원 지역 컨설팅 기업까지 참여 범위를 확대했다는 점에서 의미가 크다. 이에 따라 동남권 전역을 아우르는 사업재편 수요 발굴과 지역 산업 특성에 맞춘 맞춤형 지원이 가능해질 것으로 기대된다.

또 특허·기술사업화, R&D 설계, 법무·노무 등 분야별 전문 컨설팅 기업들이 참여해 사업재편 전 과정에 대한 체계적인 지원 기반도 마련됐다.

협약에 따라 참여 기업들은 즉시 컨설팅에 착수해 사업재편 승인 신청 지원은 물론, 이미 승인된 기업의 이행 과정 전반에 대한 맞춤형 지원을 수행하게 된다. 중간 점검과 최종 평가를 통해 컨설팅 품질을 관리하고, 필요시 보완 컨설팅도 제공할 계획이다.

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동남권사업재편 현장지원센터는 2024년 9월 개소 이후 지역 기업을 대상으로 밀착 지원을 이어오고 있으며, 지난해 9개 기업의 사업재편 승인을 끌어내는 성과를 거뒀다.

김형철 센터장은 "급변하는 산업 환경 속에서 지역기업의 경쟁력 강화를 위해 현장 맞춤형 컨설팅을 지속 확대하겠다"며 "이번 협약이 동남권 기업의 신성장동력 확보와 성공적인 사업재편의 발판이 되길 기대한다"고 말했다.

부산상공회의소가 9일 동남권사업재편 현장지원센터를 통해 컨설팅 수행기업들과 업무협약을 체결하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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