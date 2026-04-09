정명근 화성시장 민주당 예비후보

4개 구청별 사무실·소상공인회의소 설립 지원 요구

"자영업자·소상공인 안정적 생활 유지 지원정책 발굴"

경기 화성특례시 소상공인연합회(회장 신인철) 회원들은 9일 더불어민주당 정명근 화성시장 예비후보 선거사무소를 방문해 소상공인 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 위한 정책협약을 체결했다.

화성특례시 소상공인연합회(회장 신인철) 회원들은 9일 더불어민주당 정명근 화성시장 예비후보 선거사무소를 방문해 소상공인 경쟁력 강화와 지역경제 활성화를 위한 정책협약을 체결하고 있다. 정명근 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

연합회는 "화성시는 도시 규모 확대에 따라 소상공인이 지속적으로 증가하고 있으나 지역별 안정적인 사무공간 및 운영 인력 부족으로 정책 전달과 현장 지원에 어려움을 겪고 있다"며 "4개 구청별로 사무실 및 전담 매니저 배치 지원이 절실하다"고 밝혔다.

연합회는 이어 "소상공인들이 상권 문제를 공동으로 해결하고 정책 의견을 전달할 수 있도록 4개 구청별 소상공인회의소 설립 및 운영 지원도 필요하다"며 "화성시-소상공인 간 협력 거버넌스 강화를 통해 특화상권 경영환경 개선과 상권별 자생력 강화, 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 협력을 강화해 나가야 한다"고 말했다.

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정명근 후보는 "소상공인들을 위해 지역화폐를 1조원으로 확대 발행하며 지역경제 활성화에 주력해 왔다"며 "앞으로도 자영업자와 소상공인들이 안정적인 생활을 유지할 수 있도록 지원정책을 계속 발굴해 나가겠다"고 약속했다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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