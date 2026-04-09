BTS 완전체 귀환에 국내외 팬 집결

궂은 날씨 뚫고 지역 상권 ‘특수’

월드투어 '아리랑(ARIRANG)' 첫 공연

경기도 고양특례시 고양종합운동장이 9일 비가 내리는 궂은 날씨에도 전 세계에서 모여든 보랏빛 인파로 가득 찼다. 방탄소년단(BTS)의 새로운 월드투어 '아리랑(ARIRANG)'의 첫 공연이 열린 이날 이른 아침부터 현장은 팬들의 뜨거운 열기로 달아올랐다.

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‘BTS 월드투어 아리랑 in 고양’이 열리는 고양종합운동장, 9일 비가 내리는 궂은 날씨에도 공연장과 인근 상가까지 BTS 콘서트를 즐기기 위해 방문한 국내외 관람객으로 가득찼다. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

고양시는 이번 공연을 위해 숙박업소와 음식점 등을 대상으로 대규모 세일을 진행하며 손님맞이에 나섰다. 소노캄 등 주요 호텔은 일찌감치 만실을 기록했으며 외국인 관광객의 급증으로 고양시 전역의 숙박 검색량이 평소보다 8배 이상 급증하는 등 엄청난 경제 효과를 실감케 했다.

이번 '아리랑' 투어는 방탄소년단이 군 복무를 마치고 완전체로 돌아와 선보이는 역대 최대 규모의 공연이다. 특히 이번 공연의 핵심은 360도 개방형 무대다. 어느 좌석에서도 멤버들의 퍼포먼스를 가깝게 즐길 수 있도록 설계되어 팬들의 기대감을 극대화했다.

‘BTS 월드투어 아리랑 in 고양’이 열리는 고양종합운동장, 9일 비가 내리는 궂은 날씨에도 공연장과 인근 상가까지 BTS 콘서트를 즐기기 위해 방문한 국내외 관람객으로 가득찼다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

고양에서 시작된 이번 투어는 4월 11일과 12일 공연으로 이어진다. 이후 방탄소년단은 전 세계 34개 도시에서 총 85회에 걸친 대장정을 이어갈 예정이다. 이번 투어는 K-팝 역사상 최대 규모로 기록될 전망이며, 이미 북미와 유럽 등 주요 도시의 티켓은 예매 시작과 동시에 매진 사례를 기록하고 있다.

‘BTS 월드투어 아리랑 in 고양’이 열리는 고양종합운동장, 9일 비가 내리는 궂은 날씨에도 공연장과 인근 상가까지 BTS 콘서트를 즐기기 위해 방문한 국내외 관람객으로 가득찼다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

‘BTS 월드투어 아리랑 in 고양’이 열리는 고양종합운동장, 9일 비가 내리는 궂은 날씨에도 공연장과 인근 상가까지 BTS 콘서트를 즐기기 위해 방문한 국내외 관람객으로 가득찼다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

‘BTS 월드투어 아리랑 in 고양’이 열리는 고양종합운동장, 9일 비가 내리는 궂은 날씨에도 공연장과 인근 상가까지 BTS 콘서트를 즐기기 위해 방문한 국내외 관람객으로 가득찼다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

‘BTS 월드투어 아리랑 in 고양’이 열리는 고양종합운동장, 9일 비가 내리는 궂은 날씨에도 공연장과 인근 상가까지 BTS 콘서트를 즐기기 위해 방문한 국내외 관람객으로 가득찼다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

‘BTS 월드투어 아리랑 in 고양’이 열리는 고양종합운동장, 9일 비가 내리는 궂은 날씨에도 공연장과 인근 상가까지 BTS 콘서트를 즐기기 위해 방문한 국내외 관람객으로 가득찼다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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