‘수직계열화’ 기대 무산

한화에어로스페이스가 풍산 방산 부문 인수 검토를 중단했다.

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한화에어로스페이스는 9일 풍산 탄약사업부 인수와 관련한 검토를 종료했다고 공시했다.

앞서 한화에어로스페이스는 풍산 탄약사업부 매각을 위한 비공개 입찰에 사실상 단독으로 참여해 최종입찰 제안서를 제출한 것으로 알려졌다. 업계에서는 인수가 성사될 경우 탄약 생산부터 무기 플랫폼 제작·수출까지 이어지는 수직 계열화가 가능할 것으로 전망해왔다.

다만 풍산은 지난 3일 공시에서 "기업가치 및 주주가치 제고를 위한 사업구조 개편 등 다양한 방안을 검토 중이나 현재까지 구체적으로 확정된 바 없다"고 밝힌 바 있다.

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이날 한화에어로스페이스가 인수 검토 중단을 공식화하면서 해당 거래 성사 가능성은 사실상 사라진 것으로 업계는 보고 있다.

이지예 기자 easy@asiae.co.kr



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