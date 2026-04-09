트럼프 발표 몇 시간 전 신규 가입

합의 예측해 수십만달러 수익 올려

미국과 이란의 휴전이 발표되기 직전 베팅 사이트를 통해 '휴전'에 베팅한 신규 계정들이 막대한 돈을 벌어들인 것으로 드러났다.

8일(현지시간) AP통신 보도에 따르면 전날 저녁(미국 동부시간 기준) 미래 예측 베팅 사이트인 폴리마켓에서 새로 만들어진 계정들이 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 전쟁 휴전 발표 몇 시간 전 휴전에 베팅해 떼돈을 벌었다. 신규 계정들이 등장한 시점은 트럼프 대통령이 이란을 상대로 호르무즈해협 개방을 요구하면서 "이에 불응하면 문명 전체가 멸망할 것"이라며 날을 세우던 때였다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령이 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜 게시물로 휴전을 발표한 시점은 7일 오후 6시30분께였다. AP통신은 암호화폐 분석 플랫폼인 '듄'을 사용해 폴리마켓의 공개 블록체인 데이터를 분석한 결과 최소 50개의 계정(지갑)이 이날 휴전 발표 전에 휴전에 베팅한 것으로 드러났다고 설명했다.

해당 계정들은 생성된 후 첫 거래로 휴전에 베팅했다. 오전 10시께 만들어진 한 지갑은 평균 단가 8.8센트에 약 7만2000달러(1억 원)를 베팅했다. 폴리마켓에서 베팅 참가 단가는 건당 0달러에서 1달러로, 이는 사용자들이 생각하는 사건 발생 확률로는 각각 0%에서 100%에 해당한다. 이 사용자는 이후 20만 달러(2억8000만 원)의 이익을 챙겨 현금화했다. 전날 생성된 또 다른 계정은 12만5500달러(1억7390만원)의 수익을 올렸다. 트럼프 대통령의 휴전 발표 게시물이 올라오기 12분 전에 생성된 계정은 33.7센트의 단가에 3만1908달러(4420만9000원)를 걸어 4만8500달러(6720만 원)를 벌었다.

휴전 성사에 베팅한 단가가 조금씩 올라간 것은 7일 저녁 파키스탄 정부의 휴전 성사 노력이 알려졌기 때문으로 보인다. 또 폴리마켓 사용자들이 결국 트럼프가 물러설 수밖에 없을 것이라고 전망해 베팅했을 가능성도 있다.

하지만 휴전에 베팅한 사용자 중 일부는 지급을 기다려야 하는 상황이다. 이란이 여전히 호르무즈 해협을 통과하는 선박들을 제한하고 있고 해당 지역에서 미사일 공격이 계속되었다는 점을 근거로 폴리마켓이 지급을 일단 유보하고 48시간 동안 지켜보기로 했기 때문이다.

AP통신은 "공개된 블록체인 데이터만으로는 이 신규 계정들의 실제 주인을 식별할 수 없다"면서 "이들이 신규 사용자인지 혹은 추가 계정을 개설한 기존 사용자인지 판단할 수 있는 내부 데이터는 폴리마켓만이 보유하고 있다"고 설명했다.

한편 트럼프 행정부의 군사작전과 관련해 신규로 생성된 폴리마켓 계정들이 "전략적이고 시의적절한" 베팅을 한 사례는 전에도 있었다.

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지난 1월 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 생포되기 불과 몇 시간 전에도 신규 계정들이 거액의 베팅으로 수십만 달러의 이익을 챙겼다. 미국의 대이란 군사작전 시작 직전에도 비슷한 일이 일어났다. 비슷한 상황이 반복되자 일부 거래자들이 내부 정보를 이용하고 있는 것 아니냐는 의혹이 나오고 있다. 이에 공화당과 민주당 양측 의원들은 내부자 거래의 정의를 예측시장까지 확대하는 법안을 연방 의회에 제출한 상태다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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