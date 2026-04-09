위령탑 성역화부터 도심 대개조까지

산업 유산, 시민의 삶으로 재탄생

‘태백타워브릿지’ 이용객 11만 돌파

'국가 추모공간·생활 인프라' 확충

도심 잇고 생활 채우는 정주 기반 강화

과거 대한민국 산업화의 심장이었던 강원도 태백시(시장 이상호)가 대대적인 도시 체질 개선에 나섰다. 단순한 시설 확충을 넘어 역사적 상징성 회복과 시민 실생활 편의를 동시에 잡겠다는 '도심 대개조' 전략이다.

9일 태백시에 따르면 시는 현재 순직산업전사 위령탑 성역화 사업을 필두로 보행·관광 인프라 확충, 행정·교육 거점 조성, 주거 환경 개선 등 시내권 전반을 유기적으로 연결하는 도시 재편 사업을 추진 중이다.

순직산업전사위령탑 성역화 사업 조감도. 태백시 제공 AD 원본보기 아이콘

석탄 산업의 성지서 국가 추모공간으로…위령탑 성역화 본격화

가장 주목받는 변화의 중심은 '순직산업전사 위령탑 성역화 사업'이다. 총 425억원이 투입되는 이 사업은 대한민국 산업화의 역군이었던 광부들의 헌신을 기리는 프로젝트다.

태백시는 위령탑 일원에 탄광역사·문화체험관과 추모시설, 가족공원 등을 포함한 복합공간을 조성해 국가 차원의 추모·기념 기능은 물론, 교육과 관광 등을 통해 지역 활성화까지 함께 이끌 계획이다.

특히 올해 처음 맞는 법정기념일 '광부의 날'과 연계해 착공식을 추진하며 광부들의 희생과 석탄산업전환지역의 공헌을 국가적으로 기념하는 상징적 출발점을 마련할 방침이다.

아울러 '광부의 날'의 국가기념일 정착과 위상 강화를 위해 관계부처와 협력을 지속하고 위령탑 일원을 국가 차원의 대표 기념공간으로 육성해 나갈 계획이다.

태백 타워브릿지. 태백시 제공 원본보기 아이콘

도심을 잇고 체류를 늘리다

도심 공간 구조를 바꾸는 보행·관광 인프라도 빠르게 자리잡고 있다.

'태백타워브릿지'는 황지동 도심과 문화예술회관을 이어 고지대 주거지역을 연결하는 보행교로, 지난해 11월 개방 이후 시내권의 새로운 이동축으로 기능하고 있다. 2026년 3월 말 기준 누적 이용객은 11만명을 넘어섰으며, 평일 하루 1000여 명, 주말 1400여 명이 찾는 생활형 시설로 자리잡았다.

시는 야간경관 조명을 설치 중에 있으며, 오는 7월 이후에는 전망대 공간을 추가 개방할 예정이다. 전망대에서는 황지연못과 황부자며느리공원, 태백 시내 전경을 한눈에 조망할 수 있어 새로운 도심 관광자원으로도 기대를 모으고 있다.

총사업비 50억원 규모의 황부자며느리공원 야간경관 조성사업도 시민과 방문객의 발걸음이 이어지고 있다. 공원과 산책로 일대에 야간 조명을 확충해 도심 내 경관을 개선하고, 시내권 체류시간을 늘리는 새로운 명소로 자리매김하고 있다.

안전과 문화 기반도 함께 확충

도시의 안전 기반과 문화 기능을 뒷받침하는 시설 확충도 이어지고 있다.

태백소방서는 총사업비 142억원을 투입해 신축이 추진되고 있으며, 2027년 준공을 목표로 하고 있다. 새로운 청사는 재난 대응 역량을 높이는 것은 물론, 소방 인력의 근무환경 개선과 시민 안전 확보에도 기여할 것으로 기대된다.

또한 한국광해광업공단은 총사업비 50억원을 투입해 광산안전교육관 조성을 추진하고 있다. VR·XR 기반 체험형 교육을 통해 광산 현장의 산업재해 예방과 대응 역량을 높이고 광산안전 분야 전문인력 양성 기반을 마련해 스마트 광산 안전교육의 거점으로 활용할 계획이다.

이와 함께 구 한국광해광업공단 강원지사 부지와 건물을 활용한 복합문화예술공간 조성을 계획하고 있다. 지역 예술인의 창작과 전시, 시민 문화활동을 지원하고, 시민 누구나 찾을 수 있는 생활밀착형 문화거점으로 만들어갈 계획이다.

행정·교육·돌봄을 묶는 생활거점 조성

시민 삶의 질을 높이는 생활 인프라도 시내 중심에 집약되고 있다.

태백시는 황지동 도시재생사업의 핵심 거점으로 '황지이음터' 조성을 추진하고 있다. 구 황지동행정복지센터 일원에 총사업비 133억 원을 투입해 조성되는 황지이음터는 행정복지센터와 어울림센터, 공영주차장 등 주민활동·건강·문화 공간을 함께 갖춘 복합생활거점이다.

특히 협소하고 노후한 기존 행정복지센터의 불편을 해소하고, 주민단체와 문화예술인, 청년과 고령층이 함께 이용할 수 있는 소통·활동 공간 조성에 초점을 맞추고 있다. 황지연못과 황지천 생태하천복원사업, 인근 주거단지와도 연계돼 행정과 문화, 주민공동체 기능을 아우르는 시내권 도시재생의 중심축이 될 전망이다.

이와 함께 태백시는 교육·문화·돌봄 기능을 통합한 복합시설 '꿈탄탄 이음터' 건립을 본격 추진하며, 시민 중심의 생활 인프라 확충과 정주여건 개선에 나서고 있다.

'꿈탄탄 이음터'는 기존 평생학습관과 교육도서관을 이전·통합해 황지초등학교 인근에 조성하는 복합시설로, 총사업비 450억 원을 투입해 2029년 준공을 목표로 추진된다.

사업이 완료되면 평생학습과 도서관, 돌봄 기능이 연계된 통합 플랫폼으로 운영돼 전 세대를 아우르는 교육·문화 서비스의 핵심 거점이 될 전망이다.

또한 황지초등학교 일대에는 주민 건의를 반영한 보행 통행교 설치도 검토되고 있다. 학생들의 안전한 통학환경을 확보하고 주민 이동 편의를 높이기 위한 생활 인프라로 추진될 예정이다.

태백시청 전경. 태백시 제공 원본보기 아이콘

주거·돌봄·여가까지… 살기 좋은 생활권으로

시내권 인근 서학골 일원에는 주거와 돌봄, 여가, 에너지 기능이 집적되며 새로운 생활거점이 형성되고 있다.

총사업비 368억원 규모의 강원형 공공임대주택(통합공공임대주택)은 2027년 준공을 목표로 추진되고 있다. 지상 14층, 100세대 규모로 청년과 신혼부부의 주거 안정을 뒷받침할 전망이다.

태백시 공공산후조리원은 총사업비 60억원을 투입해 조성돼 4월부터 본격 운영에 들어가고 있다. 특히 태백시민은 이용료의 90%를 감면받을 수 있어 출산가정의 경제적 부담을 크게 낮출 것으로 기대된다.

같은 권역에는 36홀 규모의 '하늘담은 파크골프장' 조성도 추진된다. 총사업비 178억원이 투입되는 사업으로, 생활체육 수요에 대응하고 시민 여가활동 기반을 확충할 계획이다.

이와 함께 도시가스 공급 확대를 위한 공모사업도 추진 중이다. 사업이 선정될 경우 약 1080세대에 안정적인 에너지 공급이 가능해져 생활 기반의 안정성이 한층 강화될 전망이다.

아울러 강원랜드 태백 생활관 개관으로 신규 생활인구 유입도 더해지고 있다. 생활관 입주가 시작되면서 지역 상권 활성화가 함께 이뤄질것으로 기대된다.

시는 여기에 더해 지지리골 맨발걷기 숲길과 탄탄대로 황톳길을 연결하는 치유형 보행 인프라도 조성할 계획이다. 도심과 자연을 잇는 생활·여가 축을 확장해 시민들이 일상 속에서 걷고 머물 수 있는 환경을 만들어 나갈 방침이다.

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태백시 관계자는 "순직산업전사 위령탑 성역화를 시작으로 교육·문화·행정·주거 기능이 시내 곳곳에 확충되면서, 기존 도심이 하나의 생활권으로 연결되고 있다"며 "앞으로도 시민들이 일상 속에서 편리함과 활력을 체감할 수 있도록 시내권 전반의 기능을 지속적으로 보완해 나가겠다"고 말했다.

태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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