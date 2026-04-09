조현 "중장기적 대응에 초점"

외교부가 중동 전쟁 장기화 가능성에 대비해 공급망 충격을 최소화하기 위한 중장기 대응 전략 마련에 나섰다.

조현 외교부 장관이 9일 서울 종로구 외교부 청사에서 열린 중동전쟁 관련 전문가 간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

외교부는 9일 조현 장관 주재로 '중동 전쟁 관련 전문가 간담회'를 열고 경제 안보 외교 추진 방안을 논의했다고 밝혔다.

조 장관은 이날 간담회에서 "중동 전쟁이 잠시 정전 상태에 들어왔지만 매우 어려운 상황"이라며 "중장기적으로 우리 경제에 미칠 영향을 어떻게 최소화할 것인가, 전략적 대응은 어떻게 할 것인가에 초점을 맞춰 대책을 만들고 있다"고 말했다.

이밖에 호르무즈 해협 통항 상황 등 중동 정세를 시나리오별로 점검하고, 역내 질서 재편 가능성에 대한 논의가 이뤄졌다. 전문가들은 에너지 공급망과 산업 경쟁력 위기를 안정적으로 관리하고 공급망 회복탄력성을 강화하기 위한 외교적 대응 방안을 제언했다.

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간담회에는 구기연 서울대 아시아연구소 서아시아센터장, 윤강현 전 주이란대사, 인남식 국립외교원 교수, 장지향 아산정책연구원 수석연구위원, 곽정식 전 포스코터미날 전무, 김현철 서울대 국제대학원 교수, 박종희 서울대 정치외교학부 교수, 이권형 대외경제정책연구원 선임연구위원 등이 참석했다. 외교부에서는 박윤주 제1차관, 정연두 외교전략정보본부장 등이 함께했다.

이지예 기자 easy@asiae.co.kr



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