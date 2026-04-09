2025회계연도 결산검사위원 위촉

의정 베테랑과 재정 전문가 7인으로 구성

4월 22일부터 20일간 엄격한 검증 돌입

결산은 정책 설계의 마침표

시민 혈세 낭비 여부 꼼꼼히 살필 것

경북 구미시의회는 9일 의장실에서 2025회계연도 결산 검사 위원 위촉식을 개최하고, 구미시 재정 운영의 투명성과 책임성 강화를 위한 본격적인 행보에 나섰다.

2025회계연도 결산 검사 위원은 제294회 구미시의회 임시회 제2차 본회의에서 선임하고 본격적인 활동을 예고했다. 선임된 위원은 추은희 대표위원(시의원)을 포함해 소진혁 의원, 김정곤·김성현 전 의원 등 의정 전문가와 김차병 전직 공무원, 배일 공인회계사, 정성재 세무사 등 행정·재정 분야의 날카로운 시각을 가진 전문가 총 7명으로 꾸려졌다.

2025회계연도 결산검사위원 위촉식을 개최 후 기념촬영/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

결산검사위원들은 오는 4월 22일부터 5월 11일까지 20일간 지방재정 관련 법령과 회계절차에 따라 예산이 적정하게 집행되었는지 여부와 재정운영의 효율성, 낭비 사례 등을 종합적으로 검사·분석하여 결산검사의견서를 작성할 예정이다.

결산은 한 회계연도의 수입과 지출을 확정하여 정책의 성과를 가늠하는 지표가 된다. 특히 이번 검사 결과는 내년도 예산편성의 기초 자료로 활용되어 구미시의 건전한 재정 운영을 견인하는 길잡이 역할을 할 예정이다.

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박교상 의장은 바쁜 일정 속에서도 중책을 맡은 위촉위원들에게 깊은 감사를 표하며, "예산안 심의가 한 해의 정책 방향을 그리는 '설계'라면, 결산 검사는 그 목표가 온전히 실현되었음을 증명하는 '마침표'"라고 강조하고, "시민의 소중한 혈세가 적재적소에 쓰였는지 매서운 눈으로 살펴 투명하고 철저한 검사를 수행해달라"고 당부했다

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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