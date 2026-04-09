용인시, '축산악취 맞춤형 개선 지원사업' 추진

농가별 축사구조·사육환경 반영 맞춤형 시설 개선 사업

경기 용인특례시(시장 이상일)는 지역 내 축산농가가 겪는 악취문제를 개선하기 위해 '2026년 축산악취 컨설팅 기반 농가별 맞춤형 지원사업'을 추진한다고 9일 밝혔다.

용인특례시가 '축산악취 맞춤형 개선 지원사업'을 추진한다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이 사업은 '경기도 축산농가 악취저감 컨설팅 지원사업' 결과를 바탕으로 농가별 축사 구조와 사육환경을 반영한 맞춤형 시설 개선 사업이다.

사업 규모는 총 20억 원으로 12월까지 진행된다. 지원 대상은 2022년부터 2025년까지 축산농가 악취 저감 컨설팅을 받은 축산농가로, 사업계획서와 컨설팅 결과를 바탕으로 평가를 거쳐 최종 선정된다.

지원 대상으로 선정된 축산농가는 ▲축사 밀폐 개선 ▲퇴비사 구조 보완 ▲분뇨 저장조 밀폐 등 축사 시설 구조 개선 사업을 지원받는다.

또, 세정탑과 바이오필터, 플라즈마 탈취기 등 악취저감 시설과 환기·정화 설비 설치를 지원받는다. 액비 처리와 저장시설, 퇴비화·발효시설 등 가축분뇨 처리시설의 설치와 개보수도 지원사업에 포함했다.

시 관계자는 "악취저감 컨설팅 결과를 바탕으로 농가별 맞춤형 시설 개선을 지원해 악취 민원을 해소하고, 문제를 해결한 축산농가가 지역의 주민들과 상생할 수 있는 기반을 마련하기 위해 노력할 것"이라며 "지원사업을 통해 악취저감 효과가 우수한 농가를 선도사례로 발굴하고, 축산농가의 자율적인 관리 역량을 높일 것"이라고 말했다.

용인특례시는 지역의 축산농가에서 발생하는 악취 문제를 해소하기 위한 정책을 지속적으로 펼쳐왔다.

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이번 사업에서는 농가별 여건에 맞게 패키지 방식 지원을 도입해 사업의 실효성을 높이고, 참여 농가에 ICT 기반 악취 측정 장비를 설치해 악취 저감 효과를 객관적으로 검증할 예정이다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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