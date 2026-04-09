27층 갇힌 89세 할머니…외벽 타고 21층까지 '아찔 탈출'
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혼자 살다 휴대전화 없이 침실에 고립
에어컨 구조물 타고 하강하다 21층서 구조
영상 퍼지며 화제…"슈퍼 할머니" 별명까지
중국 베이징의 한 고층 아파트에서 혼자 살던 89세 여성이 27층에 고립되자 직접 외벽을 타고 내려오는 아찔한 탈출을 감행해 화제가 되고 있다. 그가 수십 미터 높이에서 외벽을 따라 이동하는 모습이 영상으로 퍼지며 온라인에서 큰 관심을 끌었다.
중국에서 89세 할머니가 27층 아파트에 고립되자 외벽을 타고 내려오다 발견돼 구조됐다. 더우인 캡처
9일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 이 여성은 지난 1일 자신이 거주하는 베이징의 아파트 27층 침실에 혼자 있다가 문이 잠기며 갇혔다. 홀로 생활하던 그는 휴대전화를 거실에 둔 상태여서 외부에 도움을 요청할 수 없는 상황이었다.
결국 이 여성은 에어컨 실외기 구조물을 발판 삼아 건물 외벽을 따라 내려오는 극단적인 선택을 했다. 이 과정에서 아래층에 있던 청소 직원과 경비원이 희미한 소리를 듣고 위를 올려다본 뒤 상황을 인지했고, 곧바로 경찰에 신고했다.
이들은 여성에게 움직이지 말고 구조를 기다리라고 외쳤지만, 여성은 구조대가 도착하기 전까지도 하강을 멈추지 않았다. 온라인에 확산한 영상에는 백발의 여성이 고층 외벽에 매달린 채 위태롭게 이동하는 긴박한 장면이 고스란히 담겼다.
여성은 결국 약 50m 높이에 해당하는 21층 부근에서야 가까스로 이동을 멈췄다. 소방 당국은 외벽 접근이 위험하다고 판단해 건물 내부에서 구조 작업을 진행했다.
구조대는 먼저 여성에게 안전 로프를 연결하고, 에어컨 받침대에 앉아 잠시 쉴 수 있도록 난간 일부를 절단해 공간을 확보했다. 이후 들 것을 이용해 인접 세대 창문과 연결 통로를 만든 뒤 여성을 조심스럽게 실내로 옮겼다.
구조된 여성은 극심한 피로와 공포를 호소했지만 별다른 부상은 없는 것으로 전해졌다. 이 여성은 당시 "처음부터 1층까지 내려갈 생각이었다"고 말한 것으로 알려졌다.
이 사연은 사회관계망서비스(SNS)에서 빠르게 확산하며 400만 회 이상의 조회 수를 기록하는 등 큰 관심을 모았다. 누리꾼들은 "젊은 사람도 하기 힘든 일"이라며 놀라움을 나타냈고, 일부는 고층 빌딩을 안전 장비 없이 등반하는 유명 클라이머를 언급하며 '슈퍼 할머니'라는 별명을 붙이기도 했다.
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다만 일각에서는 "방에 갇힌 노인의 절박함을 누가 이해할 수 있겠나", "난간이 조금만 약했어도 큰 사고로 이어질 수 있었다"며 독거노인의 안전 문제를 지적하는 목소리도 나왔다.
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