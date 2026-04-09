'통합돌봄지원 협의체' 기반

보건·의료·돌봄 연계

의료·돌봄 공백 해소 성과

경기 용인특례시(시장 이상일) 수지구보건소는 최근 거동이 불편한 홀몸 어르신을 대상으로 보건·의료·돌봄 서비스를 연계한 맞춤형 통합 지원을 실시하고 있다고 9일 밝혔다.

용인특례시 수지구보건소에서 거동이 어려운 어르신을 대상으로 방문관리하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

83세 여성 A씨는 지난해 11월 자택에서 낙상사고로 척추 수술을 받은 이후 보행이 어려운 상태로, 기존 '누구나돌봄' 사업을 통해 가사·간병 서비스를 이용해 왔다. 그러나 서비스 이용 시간이 종료되면서 추가 지원이 중단된 상황이었다.

이후 상현동 행정복지센터의 의뢰로 보건소 방문간호사가 가정을 방문한 결과, A씨는 고혈압과 뇌경색, 우울증, 골다공증 등 만성질환을 복합적으로 앓고 있었고, 과거에 받은 양측 무릎 인공관절 수술에 따른 지속적인 통증을 호소하고 있었다.

또한 보호자 부재와 보행 곤란으로 병원 이용이 어려워 치과 치료가 지연되고 있었으며, 저작 기능 저하로 체중 감소도 확인됐다.

이에 수지구보건소는 A씨를 방문건강관리 대상자로 등록하고 통합 지원에 나섰다.

방문구강진료와 방문한방진료를 연계해 구강 건강 회복과 통증 완화를 지원하고, 정기 방문을 통해 합병증 예방과 일상생활 유지 능력 향상을 돕고 있다.

아울러 정서적 고립 해소와 안전관리를 위해 'AI 로봇 활용 건강관리 서비스'를 연계해 말벗 기능과 건강 모니터링, 응급상황 대응이 가능한 돌봄 체계도 마련할 계획이다.

이번 사례는 지난 1월 용인특례시가 출범한 '통합돌봄지원 협의체'를 기반으로 의료·요양·복지 서비스를 유기적으로 연계한 통합돌봄이 현장에서 실제로 작동하고 있는 대표 사례다.

시는 협의체를 중심으로 지역 내 유관기관 간 협력체계를 강화하고, 전담 조직을 통해 대상자 발굴부터 서비스 연계, 사후관리까지 이어지는 통합돌봄 시스템을 구축하고 있다.

용인특례시 수지구보건소에서 거동이 어려운 어르신을 대상으로 방문관리하고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

특히 일상생활 지원, 건강관리, 장기요양, 보건의료 서비스를 통합적으로 제공하는 실행계획을 바탕으로, 돌봄이 필요한 시민에게 맞춤형 지원이 이뤄질 수 있도록 정책을 구체화하고 있다.

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보건소 관계자는 "의료·요양·돌봄이 단절되지 않고 통합적으로 제공될 때 대상자의 삶의 질이 실질적으로 개선될 수 있다"며 "지역 내 유관기관과의 협력을 강화해 촘촘한 통합돌봄 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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