위로와 당부 주고 받으며 현안 공조 확인



안호영 더불어 민주당 의원( 완주 진안 무주 )과 김관영(왼쪽) 지사가 9 일 오전 전북도청에서 깜짝 조우했다. 안호영 의원실 제공 AD 원본보기 아이콘

안호영 더불어민주당 국회의원(완주·진안·무주)과 김관영 전북지사가 9일 전북도청에서 우연히 만나 지역 현안 협력 의지를 다시 확인했다.

두 사람의 만남은 별도 일정 없이 이뤄졌다. 도청을 찾은 안 의원과 완주 피지컬 AI 실증단지 현장 점검을 마치고 복귀하던 김 지사가 청사 입구에서 마주치면서다. 두 사람은 반갑게 인사를 나눈 뒤 짧은 대화를 이어갔다.

안 의원은 최근 법원의 가처분 신청 기각 등과 관련해 김 지사가 겪은 부담을 언급하며 위로의 뜻을 전했다.

안 의원은 "참담하고, 뼈아프게 생각한다. 비 온 뒤에 땅이 더 굳어지듯 도민만 보고 당당히 가시라"면 심심한 위로를 건넸다.

안의원은 이어 " 개인적으로나 정치적으로 힘드시겠지만, 흔들림 없이 도정에 매진해 주기를 바란다"고 당부했다.

김 지사는 이에 감사를 표하고, 방금 둘러본 완주 피지컬 AI 실증단지를 언급했다. 그는 "로봇과 제조가 결합한 피지컬 AI 산업을 전북의 핵심 성장축으로 키우는 데 국회의 지원이 필요하다"고 강조했다. 아울러 2036년 하계올림픽 유치 추진 상황을 설명하며 정치권의 협력을 요청했다.

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짧은 만남 이후 안 의원은 "전북 발전 앞에서는 여야 구분이 따로 있을 수 없다는 점을 다시 확인했다"며 "도정 주요 사업이 성과를 낼 수 있도록 힘을 보태겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 노정훈 hun7334@asiae.co.kr



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