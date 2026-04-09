IBK자산운용은 10일자로 임찬희 대표이사와 이상직 부사장을 각각 선임했다고 9일 밝혔다.

임 신임 대표이사는 성균관대학교 회계학과를 졸업하고 헬싱키경제대학교 MBA를 거쳤다. 1983년 기업은행에 입행한 뒤 과천·삼성동 지점장, CMS사업부장, 검사부 수석검사역, 강남지역본부장, 개인고객그룹장 및 자산관리그룹장(부행장) 등을 역임한 금융 전문가다.

임찬희 IBK자산운용 대표이사. AD 원본보기 아이콘

이 신임 부사장은 서울시립대학교 경영학과를 졸업하고 1991년 기업은행에 입행했다. 이후 왜관지점장, 신탁부장, 동대문·의정부지점장, 강동지역본부장 등을 거치며 다양한 현장 및 조직관리 경험을 쌓아왔다.

IBK자산운용은 이번 경영진 선임을 통해 고객자산관리 역량을 한층 강화하고, 맞춤형 투자솔루션을 기반으로 상품 경쟁력과 운용 전문성을 고도화할 방침이다.

아울러 사업 포트폴리오를 다각화해 종합자산운용사로서의 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.

AD

모행인 기업은행이 추진 중인 'IBK형 생산적 금융 프로젝트'와 연계해 정책 방향에 발맞춘 생산적 금융의 실행력도 강화한다. 이를 통해 저성장과 산업 대전환 환경 속에서 중소기업과 혁신기업에 대한 자본 공급 역할도 확대해 나갈 예정이다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>