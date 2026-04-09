214급 잠수함 창정비 중 사고

40여명 긴급 대피

HD현대중공업 울산조선소에서 정비 중이던 해군 잠수함에서 화재가 발생한 가운데, 실종됐던 작업자가 발견됐다.

HD현대중공업 울산조선소. HD현대중공업 AD 원본보기 아이콘

9일 HD현대중공업에 따르면 이날 오후 울산조선소에서 창정비 작업 중이던 잠수함 내부에서 불이 났다. 화재는 발생 이후 진화됐으며, 당초 소재가 확인되지 않았던 작업자는 이후 발견돼 현재 상태를 확인 중인 것으로 전해졌다.

소방 당국에 따르면 불은 이날 오후 1시 58분께 울산 동구 일산동 울산조선소 내 214급 해군 잠수함 '홍범도함'에서 발생했다. 잠수함 내부에서 불이 나며 연기가 확산되자 정비 작업에 투입됐던 40여 명은 긴급 대피했다.

이 과정에서 내부에서 청소 작업을 하던 협력업체 소속 60대 여성 근로자 1명이 한때 연락이 두절됐으나, 이후 발견된 상태다.

소방 당국은 오후 2시 38분께 대응 1단계를 발령하고 장비 30여 대를 투입해 진화 작업을 벌였으며, 오후 3시 56분께 큰 불길을 완전히 잡았다. 다만 잠수함 내부에는 여전히 연기가 남아 있는 것으로 전해졌다.

화재가 발생한 잠수함은 '홍범도함'으로 알려졌다. 해당 잠수함은 손원일급(214급) 잠수함 7번함이다. 당시 해당 잠수함은 HD현대중공업에서 창정비를 진행 중이었던 것으로 확인됐다.

창정비는 선체와 주요 장비를 최적 성능으로 유지하기 위해 조선소에 입항해 수행하는 정기 정비 작업이다.

HD현대중공업 관계자는 "금일 오후 정비 중이던 잠수함 내에서 화재가 발생해 진화는 완료됐으며, 발견된 작업자의 상태를 확인하고 있다"고 밝혔다.

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소방 당국과 관계 기관은 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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