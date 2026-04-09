킨텍스 원형육교 하부 횡단보도 설치 ‘가결’ 환영

김운남 의장 “주민 숙원 해결”

경기 고양특례시의회 김운남 의장은 지난 7일 일산서부경찰서에서 열린 '2026년 제1차 교통안전시설심의위원회'에서 킨텍스 원형육교 하부 횡단보도 설치 안건이 가결된 것과 관련해 "수년간 이어져 온 주민들의 보행 불편 민원이 해결되는 의미 있는 결정"이라고 밝혔다.

고양특례시의회 김운남 의장이 지난 7일 일산서부경찰서에서 열린 '2026년 제1차 교통안전시설심의위원회'에서 킨텍스 원형육교 하부 횡단보도 설치 안건이 가결된 것과 관련해 환영의 뜻을 밝혔다. 고양시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

해당 구간은 킨텍스 인근 대규모 공동주택과 상업시설이 밀집해 있는 지역으로, 특히 GTX 킨텍스역 개통 이후 보행 수요가 증가하면서 육교 이용에 따른 불편과 안전 문제에 대한 민원이 지속적으로 제기되어 왔다. 인근 대방와이시티와 대방디엠시티 주민들을 중심으로 원형육교 하부 횡단보도 설치 요구가 꾸준히 이어져 왔다.

이에 김운남 의장은 고양특례시의회 제278회 임시회 5분 자유발언에서 킨텍스 부지 주민들의 불편과 교통 안전사고 위험을 야기하는 원형육교로 인한 교통불편에 대하여 문제의 시급성을 공식 제기한 바 있다.

이후로 김운남 의장은 이러한 주민 민원을 해결하기 위해 그동안 관계 기관과 지속적으로 소통하며 해결 방안을 모색해 왔다. 특히 김영환 국회의원과 함께 문제 해결을 위해 협력하며 관계 기관과의 논의를 이어왔고, 강태영 전 일산서부경찰서장과 강기택 현 일산서부경찰서장과의 협의를 통해 교통안전시설심의위원회 안건 상정을 준비했다. 또한 대방디엠시티 입주자대표회의 윤덕현 회장과도 긴밀히 소통하며 주민 의견을 전달하는 등 문제 해결을 위해 노력해 왔다.

해당 안건은 지난해 심의에서 안전성 검토 필요성으로 보류된 바 있으나, 이후 경기도북부 자치경찰위원회의 기술 분석 지원과 도로교통공단의 검토를 통해 보행자 안전 확보 방안을 보완한 뒤 재상정되어 이번 심의에서 최종 가결됐다.

AD

김운남 의장은 "주민들의 오랜 요구가 관계 기관의 협력과 노력으로 결실을 맺게 되어 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 고양시와 경찰 등 관계 기관과 지속적으로 협력해 시민들의 보행 안전과 편의가 개선될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>