특별교부세 확보를 위한 행정안전부 방문

경북 고령군(군수 이남철)은 군민의 생활편의 증진과 안전한 생활환경 조성을 위해 행정안전부를 방문하여 지역 현안수요사업 및 재난안전수요 사업에 대한 필요성을 설명하고 특별교부세 지원을 건의했다.

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군이 건의한 사업은 ▲개진면 생활체육시설 조성(사업비 12억원), ▲농업근로자 기숙사 건립(사업비 28억원) ▲국민체육센터 노후시설 정비사업비 (사업비 10억원) ▲덕곡면 주민복합커뮤니티 공간 개선(사업비 6억원) ▲(구)사문진교 보수보강 공사(사업비 10억원) ▲다산면 벌지2리 배수로 정비(사업비 2억원) ▲AI딥러닝 기반 지능형 재난 안전 관제망고도화 사업(사업비 10억원) ▲낙동강 횡단 교량(4개소)안전시설(자살방지) 구축사업(사업비 4억원)으로 지역현안수요 사업(4건, 26억원)과 재난안전수요 사업(4건, 23억원)에 대한 특별교부세 지원을 적극 요청했다.

행정안전부 방문하여 지역 현안수요사업 및 재난안전수요 사업에 대한 필요성을 설명하고 특별교부세 지원을 건의하고 있다./고령군청 제공 AD 원본보기 아이콘

고령군 관계자는 "군민의 일상과 밀접한 지역 현안수요사업과 재난안전사업의 차질 없는 추진을 위해 국비 확보가 무엇보다 중요하다."며, "앞으로 군민의 삶의 질을 한층 더 높이고, 빈번해지는 사회·자연재해로부터 군민의 생명과 재산을 안전하게 보호할 수 있도록 예산확보에 최선을 다하겠다."고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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