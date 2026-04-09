IBK 기업은행, 금융위 '신용평가체계 개편' 참여

IBK기업은행이 금융위원회가 추진하는 소상공인 특화 신용평가체계 개편 시범운영에 참여한다. 부도율 중심의 기존 신용평가에서 벗어나 미래 성장 가능성까지 반영한 평가모형을 도입해 성장형 소상공인에 대한 금융지원을 확대하겠다는 취지다.

IBK기업은행은 금융위가 주관하는 '소상공인 특화 신용평가모형(SCB) 도입을 위한 신용평가체계 개편' 사업에 참여한다고 9일 밝혔다. 소상공인 특화 신용평가모형(SCB)은 한국신용정보원과 NICE평가정보가 공동 개발한 모형이다. 기존 부도율 중심의 신용등급(CB)에 소상공인의 미래 성장 가능성을 반영한 성장등급(S)을 결합해 최종 등급을 산출하는 구조다. 특히 성장등급은 재무정보 등 계량 데이터를 인공지능(AI)으로 분석해 성장 확률을 산출하고, 사업자 역량과 상권 특성 등 비계량 요소를 보완적으로 반영해 평가 정교도를 높인 것이 특징이다.

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기업은행은 오는 3분기부터 소상공인 특화 상품의 대출 한도와 금리 산정에 기존 자체 신용평가등급과 함께 해당 모형을 반영해 시범운영할 계획이다. 단순히 연체나 부도 가능성만 보는 기존 평가에서 나아가 성장 잠재력까지 함께 반영하겠다는 것이다. 기업은행은 이번 시범운영이 성장 가능성은 있지만 기존 신용평가 체계상 충분한 평가를 받지 못했던 소상공인의 금융 접근성을 높이는 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 장민영 기업은행장은 "이번 신용평가체계 개편은 단순한 금융지원 확대를 넘어 데이터 기반의 포용금융을 강화하는 정책적 전환점이 될 것"이라며 "앞으로도 정부와 협력해 우리 경제의 뿌리인 소상공인의 활력을 되찾을 수 있도록 포용금융을 적극 선도하겠다"고 말했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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