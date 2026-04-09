시, 2년 노력 끝에 ‘반도체 인재 요람’ 문 열어

경기 이천시(시장 김경희)가 9일 한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스와 손을 잡고 반도체 융·복합교육센터를 개소했다.

이천시(시장 김경희)가 9일 한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스와 손을 잡고 반도체 융·복합교육센터 개소식에서 테이프커팅을 하고 있다. 이천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이천시는 수도권정비계획법상 자연보전권역으로 4년제 대학 설립이 제한되는 지역이다. 이번 교육센터 개소는 반도체 전문교육 기반이 부족한 상황을 극복하기 위해 이천시가 한국폴리텍대학의 문을 두드린 지 2년 만에 맺은 결실이다.

시는 2024년 4월 교육센터 유치를 위한 상생 협약을 시작으로, 같은 해 11월 설립·운영 협약을 추가 체결하며 협력체계를 구체화했다. 이어 지난해 7월에는 관련 조례 제정을 통해 제도적 기반도 마련했다.

이날 개소식에는 이천시장을 비롯해 한국 폴리텍대학 관계자, 박명서 이천시의회 의장, 시·도의원 및 반도체기업 관계자 등 약 70명이 참석했으며, 경과보고와 감사패 전달 및 현판제막, 시설 투어 등으로 진행했다.

이천시(시장 김경희)가 9일 한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스와 손을 잡고 반도체 융·복합교육센터 개소식을 열고 있다. 이천시 제공 원본보기 아이콘

교육센터는 관고동 부악근린공원 꿈자람센터 내 연면적 1519.4㎡ 규모로 조성됐으며, 30명 규모의 강의실 3개와 반도체 전·후공정 및 설계 장비 70여 대를 갖춘 실습실, 교수실 등을 갖추고 있다.

개소 이후 한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스의 전문인력이 배치돼 운영할 계획으로, 초·중·고 학생의 진로 체험부터 청년·중장년층을 대상으로 한 취업 연계 교육 등 맞춤형 프로그램을 운영할 예정이다.

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김경희 시장은 "반도체 산업의 경쟁력이 곧 인재 확보인 만큼, 교육센터를 통해 기업의 경쟁력을 확보하고 이천의 청년들이 반도체 핵심 인재로 성장할 수 있는 생태계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

이천시(시장 김경희)가 9일 한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스와 손을 잡고 반도체 융·복합교육센터 개소식를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 이천시 제공 원본보기 아이콘

한편, 이번 교육센터 조성을 위해 SK하이닉스를 비롯한 7개 소부장 기업이 함께 힘을 보태면서 지자체와 대학, 기업이 함께 하는 상생 모델을 제시하였으며, 시는 앞으로도 긴밀한 네트워크를 구축하고 반도체 인재 양성에 노력한다는 계획이다.

이천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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