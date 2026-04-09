하나은행, 소상공인 특화 신용평가모형 시범 운영

하나은행은 AI 기반 '소상공인 특화 신용평가모형(SCB)' 시범 운영에 참여한다고 9일 밝혔다.

금융위원회 주관하에 올해 하반기부터 시범 도입되는 SCB는 재무 정보 중심의 기존 평가방식에서 벗어나 매출·업종·상권·사업지속성 등 비금융·비정형 정보를 통해 업종별 소상공인의 미래 성장성을 평가하는 AI 기반의 소상공인 맞춤형 신용평가모형이다.

하나은행은 이번 시범 운영에 참여하며, 미래 성장 가능성을 평가하는 성장등급이 우수하게 평가된 소상공인 손님에게는 신용등급 상향 조정·대출한도 확대·금리 우대 등 혜택도 지원하기로 했다.

개인사업자·소상공인 전용 상품이 '하나더소호 신용대출' 심사에도 SCB 등급을 활용한다. SCB 등급별 우대 혜택이 적용된 소상공인 맞춤형 신용대출 상품을 출시하고, 시범 운영을 통해 축적된 데이터를 활용한 자체적인 SCB 모형도 개발해 고도화에 나서기로 했다.

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하나은행 관계자는 "많은 소상공인들이 실질적인 금융혜택을 체감할 수 있도록 SCB 시스템 구축과 맞춤형 상품 개발에 총력을 기울일 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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