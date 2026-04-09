광주와 전남 최대 80㎜ 강수

강풍주의보 속 시설물 관리 유의

10일 광주와 전남 지역은 오전까지 20~80㎜ 수준의 강수가 이어질 것으로 예보됐다. 사진은 9일 서울 광화문 광장에서 시민들이 우산을 들고 있는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

전남 남해안과 지리산 부근을 중심으로 호우주의보가 발효된 가운데, 내일(10일) 오전까지 광주와 전남 전역에 강풍을 동반한 비가 내리겠다.

9일 광주지방기상청에 따르면 이날 오후 4시 기준 구례, 여수, 광양, 완도 등 전남 12개 시·군에 호우주의보가, 흑산도와 홍도에는 강풍경보가 내려져 있다. 광주와 전남 내륙에도 강풍주의보와 풍랑주의보가 잇따라 발효되는 등 기상 상황이 악화한 상태다.

이번 비는 10일 오전까지 이어지겠으며, 예상 강수량은 광주와 전라남도 전역에 20~80㎜ 수준으로 예보됐다. 특히 지형적 영향을 받는 남해안과 지리산 인근에는 짧은 시간에 많은 비가 집중될 수 있다는 것이 기상청 관계자의 설명이다.

바람도 매우 강하게 불 전망이다. 강풍 특보가 발효된 전남 해안가에는 10일 오전까지 순간풍속 초속 20m 이상의 돌풍이 몰아치겠고, 광주와 전남 내륙 역시 순간풍속 초속 15m 안팎의 강한 바람이 부는 곳이 있을 것으로 보인다.

10일 아침 최저기온은 11~15도로 평년보다 높게 시작하겠으나, 낮 최고기온은 13~20도 분포를 보이며 평년과 비슷한 수준에 머물겠다. 비가 그친 뒤 모레(11일)부터는 다시 평년 기온을 회복할 것으로 보인다.

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광주지방기상청 관계자는 "10일 오전까지 강풍을 동반한 많은 비가 내리겠으니 시설물 파손과 안전사고가 발생하지 않도록 철저히 관리해달라"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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