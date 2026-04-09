배경훈, 기본통신권 보장과 AI 인프라 강조

이동통신 3사도 공감…"정부 정책 적극 협력"

AIDC 특별법에는 "전력 문제, 양보 못한다"

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부(과기정통부) 장관과 이동통신 3사 대표들이 정기적으로 만나 보안 및 인공지능(AI) 분야의 투자와 관련해서 논의하기로 했다. 배 부총리는 지난해 해킹 사태를 교훈 삼아서 국민 기본통신권 보장을 위해 협력해야 한다고 강조했다.

배경훈 과기부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 9일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF에 참석해 통신3사의 요금제 개편방향에 대해 발언 하고 있다. 2026.4.9 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

배 부총리는 9일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 부총리 겸 장관·통신사 최고경영자(CEO) 간담회를 열고 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 이동통신 3사 대표들과 만났다. 이날 간담회는 SK텔레콤과 KT 신임 대표의 취임 이후 배 부총리와 이동통신 3사 대표와 공식적으로 처음 만난 자리다.

배 부총리는 "이동통신 3사는 잃어버렸던 신뢰를 회복하는 시간을 가지고 미래를 선도하기 위한 노력을 함께 하기로 했다"며 "분기별로 CEO 협의체를 운영하고 저 역시 참석한다"고 말했다. 아울러 "CEO 협의체를 통해 정보보호 관련 최고책임자로부터 논의된 내용을 보고받고 이동통신 3사와 함께 해법을 찾는 시간을 가질 것"이라며 "정부도 최선을 다해서 정보보호 관련 이슈를 더 강화하고 이동통신 3사를 적극적으로 지원하겠다"고 강조했다.

배 부총리는 민생을 위한 협력을 강화하는 차원에서 CEO 협의체를 마련했다고 설명했다. 배 부총리는 간담회를 마치고 기자들과 만나 "(이동통신 3사 대표들은) 평소에 잘 알던 분들이다. 지난해 해킹 사태와 관련된 이미지를 벗어나서 민생 관점에서 기여할 부분을 이야기했다"며 "CEO 협의체 통해서 정보 보호와 민생 기여, AI 투자에 대한 종합적인 논의를 한다. 분기별로 각 회사를 방문해서 이동통신 3사 대표들이 어떤 일을 하는지 공유하고 함께 의견을 나누는 시간을 갖기로 했다"고 말했다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부(과기정통부) 장관은 9일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 정재헌 SK텔레콤 대표, 박윤영 KT 대표, 홍범식 LG유플러스 대표와 만나 간담회를 진행했다. 이은서 기자 원본보기 아이콘

이날 배 부총리는 간담회 모두발언을 통해 국민 기본통신권 보장과 AI 관련 인프라 구축의 필요성을 강조하기도 했다. 과기정통부는 이날 '민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)'에서 저가 요금제, LTE·5G 데이터 요금제에 데이터 안심 옵션(QoS)을 포함하는 이동통신 3사 요금제 개편 방향을 발표했다. 배 부총리는 "국민이 일상에서 체감할 수 있도록 기본통신권을 강화해 민생 안정에 기여하겠다"며 "차세대 지능형 네트워크 AI 등에 적극 투자해 통신 산업이 미래를 혁신하는 데 중추적인 역할을 하도록 만들겠다"고 말했다.

이동통신 3사 대표들도 기본통신권 보장의 필요성에 공감했다. 정재헌 SK텔레콤 대표는 "당연히 정부 정책에 적극적으로 협력할 것"이라며 "이런 시점에 모여서 논의하는 시간 마련한 것에 감사하다"고 밝혔다. 박윤영 KT 대표는 "부총리께서 강조하신 기본통신권 정책 취지에 깊이 공감한다"며 "KT는 국가 기관 통신사업자로서 국민 모두가 고품질의 통신 서비스를 누릴 수 있도록 통신비 부담을 덜어드리는 데 최선을 다하겠다"고 말했다. 홍범식 LG유플러스 대표 역시 "전 국민이 AI 서비스를 누릴 수 있도록 하는 정부 시책에 적극 협력하겠다"고 강조했다.

한편 배 부총리는 AI 데이터센터(AIDC) 특별법과 관련해 조만간 국회에서 통과될 것을 기대했다. AIDC 특별법은 사업자 인허가 절차 간소화와 입지 규제 완화, 전력·용수 확보 지원 등을 골자로 한 법안이다. 과기정통부는 전력 수요를 대응하기 위해 전력구매계약(PPA) 특례가 필요하다는 입장이지만, 기후환경에너지부는 타 산업과의 형평성을 이유로 반대하고 있다. 양 기관이 이견을 보이면서 AIDC 특별법은 현재 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위)에 계류돼 있다.

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배 부총리는 간담회를 마치고 기자들과 만나 "AIDC의 핵심은 전력 문제이기 때문에 양보할 수 없다. 데이터 전력 문제가 굉장히 중요한 상황"이라며 "AIDC를 운영하는 기업의 목소리를 많이 듣고 있는데 국회에 잘 설명하고 이해시켜 PPA 특례까지 수용할 수 있도록 하겠다"고 말했다. 또한 "현재 특별법이 과방위에 계류돼 있는데 다음주 조만간 진행될 것"이라고 설명했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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