신한은행이 SK온의 전기차용 2차전지 및 에너지저장장치(ESS) 분야 해외 사업 확대를 위해 생산적 금융 지원에 나선다.

9일 서울시 여의도 TP타워에서 SK온과 진행한 '기업의 지속가능한 성장과 글로벌 경쟁력 강화를 위한 생산적 금융 업무협약' 체결 후 장호식 신한은행 CIB그룹장(오른쪽)과 김민식 SK온 재무본부장이 기념촬영을 하고 있다. 신한은행 제공 AD 원본보기 아이콘

신한은행은 9일 서울 여의도 TP타워에서 SK온과 이같은 내용의 업무협약을 체결했다. 협약식에는 장호식 신한은행 CIB그룹장과 김민식 SK온 재무본부장이 참석했다.

양사는 이번 협약으로 K-배터리 공급망 확대와 글로벌 시장 주도권 확보에 나선다. ▲글로벌 경쟁력 강화를 위한 금융지원 ▲외환시장 변동성 대응 지원 ▲글로벌 친환경 에너지 사업 금융자문 및 자본시장 조달 지원 ▲국내외 근로자 금융세미나 등에서 상호 협력하기로 했다.

구체적으로 신한은행은 SK온이 발행하는 5억 달러 규모 글로벌 본드에 신용보강(보증)을 제공할 예정이다. 신한은행 관계자는 "글로벌 자본시장에서 보다 유리한 조건으로 자금을 조달해 기존 차입금 상환과 현지 생산활동 지원 등 사업 경쟁력 강화에 속도를 낼 수 있게 됐다"고 말했다.

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아울러 신한은행은 외환시장 변동성 대응을 위한 FX 자문 서비스와 회사채·자본증권 발행 등 자본시장을 통한 자금 조달 전반에 걸쳐 컨설팅을 함께 제공할 계획이다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



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