소래산·물왕호수·연꽃테마파크 등

주요 명소마다 상춘객 발길 이어져

하얀 벚꽃과 연둣빛 새순의 앙상블

4월 시흥은 어디든 ‘포토존’

“이번 주말, 시흥으로 꽃마중 오세요”

햇살 좋은 봄바람에 실려 온 벚꽃잎이 시민들의 어깨 위로 내려앉는다. 4월의 시흥은 지금 도시 전체가 거대한 꽃궐이다. 시흥 전역에 펼쳐진 새하얀 벚꽃 터널이 향긋한 봄 내음을 풍기며 상춘객들을 반기고 있다.

봄기운이 완연한 4월, 시흥시 연꽃테마파크 산책로에 연둣빛 새순과 흐드러진 벚꽃이 어우러져 장관을 이루고 있다. 시민들이 벚꽃 터널 아래를 거닐며 봄날의 생동감을 만끽하고 있다. 시흥시 제공 AD 원본보기 아이콘

시흥시 소래산 자락에 위치한 ABC행복학습타운은 현재 '벚꽃비'가 한창이다. 바람이 불 때마다 눈꽃처럼 흩날리는 꽃잎들은 가족, 연인과 함께 이곳을 찾은 이들에게 마법 같은 순간을 선사한다.

연꽃테마파크의 벚꽃길 역시 빼놓을 수 없는 명소다. 이제 막 돋아난 연둣빛 새순들과 흐드러진 벚꽃이 어우러지며, 겨우내 잠들었던 도시에 강렬한 생동감을 불어넣고 있다.

물왕호수에는 잔잔한 물결 위로 꽃잎이 스치며 고즈넉한 봄날의 여운을 남기고 있다.

봄기운이 완연한 4월, 시흥시 연꽃테마파크 산책로에 연둣빛 새순과 흐드러진 벚꽃이 어우러져 장관을 이루고 있다. 시민들이 벚꽃 터널 아래로 자전거를 타며 봄날의 생동감을 만끽하고 있다. 시흥시 제공 원본보기 아이콘

은계호수공원 인근의 오난산전망공원 역시 동산 가득 벚꽃 향연이 펼쳐졌다. 완만한 산책로를 따라 걷다 보면 발걸음마다 스며드는 봄의 온기를 온몸으로 느낄 수 있다.

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이 외에도 갯골생태공원과 옥구공원, 소래산 산림욕장 등에도 다양한 봄꽃 경관이 이어지며 시흥 전역이 꽃길로 이어지고 있다.

시흥시 관계자는 "벚꽃엔딩이 오기 전, 시흥의 곳곳에 마련된 꽃길을 걸으며 짧은 봄날의 정취를 마음껏 만끽하시길 바란다"고 말했다.

봄기운이 완연한 4월, 시흥시 연꽃테마파크 산책로에 연둣빛 새순과 흐드러진 벚꽃이 어우러져 장관을 이루고 있다. 시흥시 제공 원본보기 아이콘

봄기운이 완연한 4월, 시흥시 연꽃테마파크 산책로에 연둣빛 새순과 흐드러진 벚꽃이 어우러져 장관을 이루고 있다. 시민들이 벚꽃 터널 아래를 거닐며 봄날의 생동감을 만끽하고 있다. 시흥시 제공 원본보기 아이콘

'벚꽃과 새순의 만남' 시흥시 오난산 일원 화사한 벚꽃이 피어 있다. 시흥시 제공 원본보기 아이콘

시흥시 물왕호수 산책로에 벚꽃이 만개해 시민들에게 완연한 봄 기운을 선사하고 있다. 잔잔한 호수 물결과 새하얀 꽃잎이 어우러져 고즈넉한 봄날의 정취를 자아낸다. 시흥시 제공 원본보기 아이콘

시흥시의 진산(鎭山) 소래산 자락에 위치한 산림욕장과 ABC행복학습타운 일대가 새하얀 벚꽃으로 뒤덮여 장관을 이루고 있다. 한 가족이 벚꽃 터널 아래를 지나며 봄의 정취를 만끽하고 있다. 시흥시 제공 원본보기 아이콘

시흥=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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