스포츠 비즈니스 매체 스포티코 1년 수입 발표

람 1511억원, 매킬로이 1245억원

셰플러 3위, 디섐보 4위, 우즈 5위

LIV 골프에서 활약하는 욘 람(스페인)이 전 세계 프로 골프 선수 가운데 수입이 가장 많은 선수로 조사됐다.

미국 스포츠 비즈니스 매체 스포티코가 9일(현지시간) 발표한 최근 1년 사이 골프 선수 수입 순위에 따르면 람은 1억200만달러(약 1511억원)를 벌어 1위를 차지했다. 람의 연간 수입을 하루치로 환산하면 거의 하루에 4억원씩 버는 셈이다.

LIV 골프 멤버인 욘 람이 골프 선수 수입 랭킹 1위에 올랐다. EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

람은 2021년 US오픈, 2023년 마스터스에서 우승한 뒤 2023년 12월 LIV 골프로 이적했다. LIV 골프로 옮긴 후에는 2024년 2승을 거뒀고, 올해 3월 LIV 골프 홍콩에서도 정상에 올랐다.

스포티코는 "람이 LIV 골프로 옮기는 대가로 3억달러를 받기로 했으며 50%는 선지급하고, 나머지 50%는 계약 기간에 매년 균등하게 받기로 한 것으로 알려졌다"고 람의 수입 내용을 분석했다.

지난해 마스터스 챔피언 로리 매킬로이(북아일랜드)는 2위(8400만달러)다. 다만 람의 경우 대회 상금 등으로 번 돈이 9200만달러, 광고나 후원 등 코스 밖 수입이 1000만달러인데 비해 매킬로이는 상금 등 수입 2900만달러, 코스 밖 수입 5500만달러를 기록했다. 그동안 골프 선수 수입 순위에서 코스 밖 수입 1위는 거의 예외 없이 타이거 우즈(미국)의 몫이었으나 이번 조사에서 우즈의 코스 밖 수입은 5400만달러로 매킬로이에 이은 2위였다.

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세계랭킹 1위 스코티 셰플러가 8100만달러로 3위, LIV 골프 브라이슨 디섐보(이상 미국)는 6500만달러로 4위에 올랐다. 우즈 5위(5400만달러), 지난해 미국프로골프(PGA) 투어 페덱스컵 챔피언 토미 플리트우드(잉글랜드) 6위(4200만달러), LIV 골프 멤버 호아킨 니만(칠레) 7위(4100만달러), 마쓰야마 히데키(일본)는 8위(3100만달러)에 자리했다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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